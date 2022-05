Chi è Rafaela Pimenta, l’erede di Mino Raiola

Rafaela Pimenta è un’avvocatessa di grande successo: la sua carriera ha avuto inizio quando, ancora molto giovane, ha mosso i suoi primi passi in Brasile. Ma è l’amicizia con Mino Raiola, nata ormai tanti anni fa, ad averla portata ai vertici di quello che è uno dei principali imperi sportivi della nostra epoca. È lei, infatti, l’erede del grande procuratore.

Chi è Rafaela Pimenta

Dalle origini brasiliane alla passione per il calcio: Rafaela Pimenta è finita inevitabilmente nel mirino dopo la morte del suo amico e socio Mino Raiola, il procuratore sportivo scomparso lo scorso 30 aprile 2022. È nelle sue mani che si concentra ora l’enorme impero che lui aveva costruito con fatica e sacrifici, per il quale tuttavia la stessa Rafaela si è sempre spesa tantissimo. Sul suo conto, non ci sono molte informazioni. È una donna riservata e ha sempre preferito far parlare la sua professionalità.

Nata in Brasile, ha studiato Giurisprudenza e si è laureata nel 1995, quindi è riuscita ad entrare nella squadra dell’antitrust del suo Paese. Un traguardo notevole, che tuttavia non l’ha mai tenuta lontana da quello che è sempre stato il suo amore più grande: il calcio. La Pimenta, quando era ancora ben lontana dal mondo dello sport internazionale, aveva collaborato con due grandi calciatori (Rivaldo e Cesar Sampaio) nella fondazione del Guaratinguetà, squadra di San Paolo che purtroppo si è sciolta in anni più recenti.

Ed è stato forse proprio il suo grande impegno nella nascita e nella gestione di questo club ad aver permesso a Mino Raiola di notare qualcosa di speciale in Rafaela. I due si sono incontrati in Brasile nei primissimi anni 2000, quando il procuratore sportivo si è recato oltreoceano per il lancio di un suo progetto. Ne è nata una bella amicizia, che si è trasformata in una collaborazione sin da subito molto proficua. Tanto che Mino l’ha voluta al suo fianco nella creazione della sua società, One. Di cui oggi la Pimenta è unica erede.

Rafaela Pimenta, l’eredità di Mino Raiola

Donna brillante e molto intelligente (si dice parli addirittura sei lingue!), Rafaela Pimenta è diventata ben presto il braccio destro di Mino Raiola. Trasferitasi a Montecarlo dopo il loro incontro, ha ottenuto – unica ad essersi guadagnata questo privilegio – una buona parte delle quote della One. È a lei che il procuratore ha affidato la crescita della società, dandole immensa fiducia. D’altronde, nel suo impero ha sempre voluto poche persone al suo fianco: come suo cugino Vincenzo Raiola, o il collaboratore José Fortes. E, naturalmente, Rafaela.

Nelle ultime settimane, mentre Raiola stava combattendo la sua più difficile battaglia per la vita, la Pimenta lo ha sostituito prendendo in mano l’intera agenzia e portando avanti le trattative in corso per conto dei tanti calciatori (tra cui Ibrahimovic, Donnarumma e Pogba) che appartengono alla scuderia di Mino. A tenere in mano le redini della società, nei prossimi mesi, sarà Rafaela. In attesa di scoprire quale sarà il futuro della One: i figli di Raiola, entrambi 20enni, vivono a Montecarlo assieme a mamma Roberta e stanno ancora studiando. Non sappiamo se vorranno seguire le orme paterne, o se la loro vita li porterà a prendere una direzione completamente diversa.