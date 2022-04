Mino Raiola, chi è la moglie e madre dei suoi figli

Dopo le preoccupazioni sullo stato di salute di Mino Raiola, è arrivato il comunicato su Ansa da parte del professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, che ha affermato che il procuratore di calcio è vivo nonostante le gravi condizioni. Ma chi è nel privato Mino Raiola? Ecco chi sono la moglie e i figli dell’agente sportivo più importante del mondo del calcio.

Mino Raiola, chi è sua moglie

Della vita privata di Mino Raiola si sa ben poco, ma alcuni dettagli lasciano intendere molto della sua persona. Ciò che è certo, è che Raiola e sua moglie Roberta condividono la vita da circa trent’anni, nonostante non si sappia nel dettaglio di cosa lei si occupi. Scarseggiano anche foto che li ritraggono insieme, ma da Calciopolis.it sono spuntate alcune informazioni che riguardano il loro primo incontro.

Mino Raiola e sua moglie Roberta si sarebbero conosciuti in Puglia (lei è di origini foggiane), durante uno dei primi viaggi di lavoro del procuratore sportivo, e da allora il loro amore dura da ben trent’anni nonostante i numerosi impegni che portano Raiola lontano da casa per molto tempo come lui stesso ha dichiarato di recente. Dal loro amore sono nati due figli, e nemmeno di loro si sa molto, se non che entrambi amano il mondo del calcio esattamente come il padre, nonostante nessuno dei due abbia intrapreso una carriera simile alla sua.

E non sarebbe facile replicarla, perché Mino Raiola è riuscito a costruire una carriera degna di nota, attraverso trattative importanti e affiancandosi a calciatori come Zlatan Ibrahimović o Mario Balotelli.

Mino Raiola, perché è in ospedale

Una brutta preoccupazione, quella che riguarda le condizioni di salute di Mino Raiola, classe 1967, che ha portato all’intervento del primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo. Attraverso un comunicato su Ansa, il professore ha spiegato che il procuratore sportivo è vivo e sta lottando in ospedale con tutte le sue forze.

Parole simili sono arrivate dal profilo Twitter di Mino Raiola stesso, che con poche righe ha fatto chiarezza sul suo stato di salute: “Stato di salute attuale per chi lo chiede: inca**ato visto che è seconda volta che mi uccidono in quattro mesi. Sembra che sono in grado di resuscitare”. Ironia e forse reale fastidio, il suo, mentre ci tiene a far sapere a tutti che è ancora in vita e sta lottando.

Tutto ebbe inizio lo scorso gennaio, quando iniziarono a trapelare alcune indiscrezioni che riguardavano le condizioni dell’agente sportivo. Ciò che le voci riportavano, riguardavano il ricovero in ospedale a Milano, esattamente al San Raffaele, per una patologia polmonare e un successivo intervento chirurgico. Esclusa la correlazione a un’infezione da Covid, il suo staff precisò in quell’occasione che si trattasse di controlli già programmati da tempo e che quindi Raiola non fosse in pericolo di vita come era stato detto. Nelle ultime ore, poi, nuovamente le voci sulla gravità della sua situazione: Mino Raiola sembra essere in condizioni gravi e la preoccupazione per uno dei procuratori sportivi più importanti nel mondo del calcio si fa sempre più grande.