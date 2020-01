Meghan Markle e Harry, i veri motivi dietro la separazione dalla Famiglia Reale

editato in: da

La decisione di separarsi dalla Famiglia Reale da parte di Meghan Markle e del Principe Harry è dovuta alla volontà del secondogenito di Diana e Carlo di far crescere il piccolo Archie lontano da sfarzo e regalità.

A dirlo, nel corso di una recente intervista al programma Today di BBC Radio 4, è stata l’etologa Jane Goodall, citata da Lady Markle nel numero di Vogue UK che ha curato come guest editor la scorsa estate (e che ha dedicato alle donne ispiratrici).

La scienziata 85enne ha sottolineato che la scelta della coppia non l’ha sorpresa e che, secondo il suo punto di vista, Harry si è sempre sentito limitato nel corso della sua esistenza. Per questo, a suo avviso, il 35enne fratello di William avrebbe scelto di far crescere il proprio figlio lontano dal fasto che caratterizza la Corte.

Ammettendo di non aver seguito molto da vicino gli aggiornamenti sulla vicenda, Jane Goodall ha rivelato che l’argomento è emerso anche lo scorso anno nel corso della visita a Frogmore Cottage. Proprio in questa occasione Harry ha specificato che lui e Meghan avranno al massimo due figli, scelta a loro avviso utile per contribuire a preservare l’equilibrio ambientale.

Durante la chiacchierata ai microfoni di Today, l’etologa londinese ha ricordato con piacere i momenti trascorsi con la coppia di Sussex, definendo Harry “una persona splendida”. La Goodall, nota soprattutto per le sue ricerche sulla vita sociale degli scimpanzé, ha fornito altri divertenti dettagli, spiegando che, nonostante la volontà di Meghan di intervistarla, Harry ha insistito per fare lui le domande.

Non è passato neanche un mese dalla decisione da parte di Harry e Meghan di fare un passo indietro e di rinunciare allo status di membri senior della Royal Family e le ipotesi sul motivo di questa scelta di rottura sono numerose. Il Daily Mail parla addirittura di una “fuga” pianificata dalla Markle già da prima delle nozze con Harry nel maggio 2018.

Adesso, oltre che sulla dimora di lusso vista oceano sulla quale la coppia avrebbe messo gli occhi, i riflettori sono puntati sull’intervista che, sempre secondo il tabloid Daily Mail, Lady Markle dovrebbe rilasciare presto alla celebre conduttrice televisiva Ellen DeGeneres.