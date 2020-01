Meghan Markle e Harry, la nuova casa di lusso in Canada

editato in: da

Per Meghan Markle, Harry e Archie è cominciata ufficialmente una nuova fase della vita. Archiviati i confronti diretti con i familiari, il secondogenito di Diana ha ormai raggiunto in Canada la consorte e il figlio.

L’ex attrice di Suits – fotografata pochi giorni fa durante una passeggiata con i cani di famiglia e Archie nel marsupio – sarebbe invece impegnata nella ricerca della casa e, come riportato dal tabloid The Sun, avrebbe manifestato interesse per una magione vista oceano dal valore di 21 milioni di sterline.

La dimora, situata nella periferia della città di Victoria (isola di Vancouver), è caratterizzata dalla presenza di sei camere da letto e di cinque bagni. Le stanze sono distribuite su quattro piani e le finestre offrono una strepitosa vista panoramica sull’oceano. Ovviamente la coppia ha pensato anche alla propria privacy, che verrebbe garantita da cancelli e siepi.

Secondo un agente immobiliare canadese che ha rilasciato dichiarazioni al The Sun, Meghan avrebbe messo gli occhi su questa magione, che si trova nel quartiere di Kitsilano, una delle aree più esclusive dell’isola di Vancouver.

Dotata di accesso diretto alla spiaggia, la dimora ha alle spalle una storia di 108 anni ed è contraddistinta anche da ampi spazi per gli ospiti, per i quali è stata realizzata una meravigliosa suite privata al piano superiore.

Da non trascurare è anche il fatto che la proprietà verrebbe venduta a prezzo ribassato. Le nuove normative fiscali canadesi relative agli immobili di lusso hanno infatti provocato un calo di circa il 16% del valore degli immobili nella zona.

Cosa dire dei vicini? Che se dovessero acquistare questa casa, Meghan e Harry si stabilirebbero a poca distanza dall’abitazione di Chip Wilson, miliardario canadese e patron del marchio di accessori per yoga Lululemon Athletica, brand di cui Lady Markle è grande fan.

Mentre la coppia è impegnata nella ricerca della casa di famiglia – secondo fonti accreditate Meghan e Harry starebbero valutando anche un trasferimento a Toronto – nel Regno Unito l’atmosfera è tutto tranne che tranquilla.

La Regina Elisabetta ha dovuto infatti annullare, a causa di un malore, la partecipazione a un tè presso il Sandringham Women’s Institute. La notizia, risalente a giovedì 23 gennaio, ha chiaramente creato un’apprensione collettiva subito smorzata dal portavoce della Royal Family, che ha tranquillizzato tutti specificando che la decisione è stata presa perché la Sovrana aveva l’influenza.