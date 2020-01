Meghan Markle, la Regina convoca Kate Middleton e spunta un nuovo retroscena

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Dopo la decisione di Meghan Markle e Harry di abbandonare la Royal Family, la Regina convoca Kate Middleton e il resto della famiglia a Palazzo per discutere della Megxit. La situazione è piuttosto delicata e, come riportano diversi tabloid, ha colto la Sovrana totalmente di sorpresa.

L’annuncio dell’addio alla Corona è arrivato su Instagram il giorno del compleanno di Kate Middleton, gettando la Famiglia Reale nel panico. William e Carlo sono furiosi, tanto che avrebbero minacciato Harry e Meghan di non fornirgli i fondi di cui hanno bisogno per trasferirsi in Canada, mentre Catherine sarebbe profondamente delusa dalla cognata.

Secondo quanto svela la Press Association, la Regina avrebbe convocato un summit urgente che si terrà lunedì nel castello di Sandringham, la sua dimora invernale dove la famiglia ha trascorso il Natale prima che scoppiasse il caos. Alla riunione ci saranno Harry, rimasto a Londra per risolvere la questione mentre Meghan Markle è tornata in Canada da Archie, William e Carlo.

Prima dell’incontro la Regina dovrebbe incontrare Kate Middleton per discutere di quanto accaduto. La duchessa di Cambridge è sempre stata la favorita di Elisabetta II e, ora più che mai, è indispensabile per tenere unita la Royal Family. Nonostante ciò è innegabile che le tensioni fra Meghan e Kate abbiano pesato nella decisione dei duchi di Sussex di abbandonare la Corona.

L’appoggio della stampa britannica, che si è sempre accanita sull’attrice, nei confronti della moglie di William, non sarebbe mai andato giù alla star di Suits. Solo ora spuntano nuovi retroscena sul rapporto fra le due donne. Il Mirror svela che le cognate non si parlerebbero da circa sei mesi e che avrebbero litigato più volte in precedenza, anche al telefono.

Meghan non avrebbe mai digerito la “perfezione” di Kate e l’impossibilità di reggere il confronto con la duchessa di Cambridge. Questo l’avrebbe portata ad allontanarsi sempre di più dalla Famiglia Reale sino alla decisione di “divorziare” dalla Corona. Il vertice di lunedì consentirà di fare luce su nuovi aspetti e di trovare una soluzione alla Megxit. La Regina chiederà consiglio anche a Catherine cercando di capire cosa sia realmente accaduto.