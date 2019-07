Meghan Markle e Harry avranno al massimo due figli. Il Palazzo disapprova

editato in: da

Meghan Markle e Harry non avranno più di due figli. A rivelarlo è il Principe in persona in un’intervista che sarà pubblicata sul numero di Vogue curato da sua moglie.

Motivo in più per disapprovare la collaborazione di Meg con la celebre rivista. La decisione, che va controcorrente rispetto alle tradizioni da Palazzo, è presto spiegata. I Duchi del Sussex sono preoccupati per i cambiamenti climatici e per questo motivo hanno pianificato di avere solo un altro figlio dopo il piccolo Archie.

Dunque, una motivazione ecologica volta alla salvaguardia del Pianeta e che non ha nulla a che vedere né con l’età di Lady Markle né con il ruolo di essere genitori. Harry spiega che dopo essere diventato padre ha visto il mondo con occhi diversi e ha deciso con Meghan di avere al massimo due figli per preservare la nostra Terra.

La scelta dei Duchi del Sussex però non piace alla Corte, anzi la irrita parecchio, ed è decisamente in contrasto sia con Kate Middleton e William che hanno già tre figli e ne vorrebbero un quarto, sia con la Regina Elisabetta che ha avuti 4.

Inoltre, le parole di Harry suonano in contraddizione con le loro abitudini, come sottolineano gli esperti di questioni reali e in generale i media britannici. Il Daily Mail ad esempio mette in luce che, nonostante il loro impegno per la salvaguardia del Pianeta, i Duchi del Sussex sono noti per i loro viaggi sfarzosi e l’uso di jet privati. Per esempio, quando Meghan ritornò da New York a Londra, dopo il costosissimo baby shower di 5 giorni, utilizzò un aereo privato producendo una quantità di CO2 pari a quella che un cittadino comune genera in un anno.

E non è tutto. Come dice il proverbio, Meghan predica bene ma razzola male. Come è noto, la Duchessa del Sussex è impegnata nella difesa dei diritti umani fondamentali. Eppure ha usato per Archie, durante la partita di polo per beneficenza (GUARDA LE FOTO), una copertina realizzata in una fabbrica indiana, specializzata in tessuti organici, dove gli operai vengono sfruttati e pagati una miseria, 40 centesimi l’ora.

I Sussex non ha diramato alcun comunicato ufficiale in risposta alle accuse che vengono mosse contro di loro.