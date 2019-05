Meghan Markle, svelato il nome del Royal Baby: Archie Harrison

editato in: da

Meghan Markle mamma: le prime foto di Baby Sussex

Meghan Markle e Harry hanno svelato il nome del loro primo figlio: si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Un nome che ha sorpreso un po’ tutti, ma che può essere interpretato come un omaggio al suo bisnonno, il Duca di Edinburgo. Windsor-Mountbatten, infatti, è il cognome completo della dinastia britannica, ovvero quello che unisce il casato della regina Elisabetta e quello del principe consorte Filippo.

L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram dei Duchi che hanno pubblicato una foto che li ritrae con il piccolo in compagnia della Regina Elisabetta e della mamma di Meg, Doria Ragland.

Prima di rivelare il nome del neonato, i Duchi hanno dovuto aspettare l’approvazione della Sovrana che secondo il protocollo è la prima persona a incontrare i nuovi arrivati della Famiglia Reale.

Disattese le previsioni degli scommettitori che davano come quasi certo, Arthur.

A due giorni dalla nascita, Meghan e Harry hanno presentato al mondo Baby Archie al Castello di Windsor. Lady Markle ha osato con un look bianco che metteva in risalto le curve ancora pronunciate della recente gravidanza. La Duchessa che si è rifiutata di mostrarsi subito dopo il parto, come invece vuole la tradizione di Corte, rispettata anche da Kate Middleton, si è presentata truccata di tutto punto e con un outfit curato nei minimi dettagli.

Con la sua mise fuori dagli schemi del dress code di Corte e che sottolineava le rotondità del suo corpo, sembrava prendere le distanze dalla perfezione di Kate. In realtà, anche in questo lieto evento Meg è riuscita suscitare parecchio malumore a Palazzo. È intervenuto perfino il segretario di Elisabetta che ha definito la presentazione di Archie fuori luogo.

In ogni caso, la Regina pare non aver dato peso alle scelte in controtendenza dei Duchi del Sussex. Anzi è apparsa sorridente e felice nell’accogliere l’ottavo bis nipote che è settimo nella linea di successione al trono.

Harry e Meghan hanno comunque seguito la tradizione nell’avvolgere il piccolo Archie in una copertina di lana merino bianca, realizzata da G.H. Hurt & Son, che da 70 anni fornisce il corredo dei Royal Baby.