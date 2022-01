Maria Elena Boschi, in lutto ai funerali di David Sassoli

Anche Maria Elena Boschi ha preso parte ai funerali di Stato di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, morto nei giorni scorsi per per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario.

Maria Elena Boschi dunque era presente all’estremo saluto di David Sassoli che si è tenuto a Roma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli con le più alte cariche dello Stato tra cui Sergio Matterella e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue Ursula von der Leyen e Michel.

Maria Elena Boschi in lutto al funerale di David Sassoli

Come richiesto dalle circostanze, la Boschi a rispettato il lutto con un look total black, molto sobrio e composto, evitando gonne troppo corte o abiti inopportuni. Ha indossato un maxi cappotto nero a vestaglia, chiuso da una cintura in stoffa, dei pantaloni morbidi a gamba larga, décolletée con tacco alto e guanti neri come la mascherina.

Sul suo profilo Instagram Maria Elena Boschi aveva ricordato Sassoli con un messaggio commovente, in cui ha parlato del loro primo incontro, riconoscendo quanto sia stato un esempio per lei: “Ci ha lasciati #DavidSassoli e sentiamo un grande vuoto. L’ho conosciuto nella sua prima campagna elettorale, quando venne nel mio paese per un’iniziativa. Da giovane appassionata di politica andai ad ascoltarlo e mai avrei pensato che saremmo diventati colleghi e amici qualche anno dopo… La sua gentilezza e la sua passione politica non sono mai cambiate. Ciao David, ci mancherai“.

David Sassoli, il discorso dei figli al funerale

Durante le esequie sono stati molti gli interventi in memoria di David Sassoli. Particolarmente commovente è stato quello di suo figlio Giulio. “Grazie papà, buona strada e, mi raccomando, giudizio“. Così ha concluso il suo messaggio in cui ha raccontato della “sua spontaneità e i modi di fare sempre autentici, in ogni contesto”. E ancora: “Oltre a buongiorno e buonasera, esclamavi sempre ‘evviva’, come se anche solo incontrarsi fosse già una vittoria”. Ha poi descritto del padre “la dignità di chi non ha mai fatto pesare la sua malattia, né ora né anni fa. In un mondo di scuse, dicevi ‘Sì ma io c’ho da fa”. Ci hai insegnato che la fama e la popolarità hanno senso solo se si riescono a fare cose utili”. E poi ancora “passione e amore”, sono le parole del suo insegnamento pronunciate fino all’ultimo. La figlia Livia Sassoli ha concluso l’intervento leggendo l’ultimo discorso pronunciato dal padre prima di Natale.

David Sassoli, la malattia

A novembre David Sassoli aveva raccontato in un video la malattia che lo aveva colpito. Una polmonite da legionella lo aveva costretto a un periodo in ospedale. Grazie alle cure dei medici era riuscito a tornare al lavoro. Poi la ricaduta e il ricovero il 26 dicembre nel centro oncologico di Aviano per gravi complicanze dovute a una disfunzione del sistema immunitario.