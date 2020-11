Letizia di Spagna, il segreto meglio custodito del suo guardaroba: il numero di scarpe

editato in: da

Letizia di Spagna, le scarpe iconiche

Letizia di Spagna custodisce gelosamente i segreti del suo guardaroba che le hanno permesso di aggiudicarsi il titolo di Reale più elegante del 2020, secondo la rivista InStyle, battendo Kate Middleton, Rania di Giordania, considerata da più parti la sua sosia, Mary di Danimarca e Sofia di Svezia.

I look moderni, rock, minimal ma anche estremamente femminili sono costruiti sapientemente e in base alle proporzioni e al fisico di Donna Letizia che a 48 anni è in splendida forma, tanto da dare del filo da torcere alle teste coronate ben più giovani di lei.

Appunto le misure vogliono dire tanto nella definizione di un outfit e proprio queste sono protette dalla massima riservatezza. Anche se agli esperti del guardaroba di Letizia nulla sfugge, nemmeno la misura delle sue scarpe, accessorio fondamentale delle sue mise.

Sara Escudero, autrice del profilo Instagram più aggiornato sui look della Regina di Spagna, ha scoperto che Letizia calza il 37, dunque ha un piede perfettamente proporzionato alla sua altezza, ossia 1,68 metri. La moglie di Felipe adora i tacchi che indossa quasi sempre e comunque per le occasioni più importanti.

Magrit è uno dei suoi marchi preferiti, in fatto di stiletti, ma quando vuole dare un tocco glamour ai suoi abiti indossa décolletée firmate Manolo Blahnik o Carolina Herrera.

Ultimamente Letizia ha sfoggiato anche calzature ultra basse, i mocassini di Hugo Boss, perfetti coi pantaloni sono diventati ormai dei must have e dello stesso marchio ha sfoggiato recentemente delle ballerine sofisticate. Per la pioggia, invece, ha preferito degli stivaletti stringati di Uterque. Indimenticabili i suoi stivali cuissard. Mentre in estate risolve la questione calzature con le scarpe in corda, le Castaner in testa a tutte.

Ma non solo le scarpe fanno il monaco. Infatti, Letizia recentemente ha modificato il suo stile per adattarlo anche al momento difficile che stiamo attraversando. Niente capi eccessivi o troppo sofisticati, privilegia look da working girl, tailleur pantaloni, longuette, come quella celeste di Hugo Boss, mentre gli abiti li utilizza solo per le occasioni formali. E soprattutto niente capi nuovi o quali. La moglie di Felipe preferisce riciclare quello che ha già nell’armadio e non si fa problemi a riproporre mise quasi identiche a distanza di mesi.

Altro dettaglio: non mostra mai quella parte del corpo che non ritiene più all’altezza, ossia le ginocchia. Da due anni ha detto addio alle mini-gonne preferendo orli più lunghi o i pantaloni. E questi sono i segreti del suo successo.