Letizia di Spagna si supera: giacca alla Kate Middleton e stivali seducenti

editato in: da

Letizia di Spagna incanta col cambio di look

Letizia di Spagna in poche ore è protagonista di due eventi e non perde l’occasione per sfoggiare due look che sono diametralmente opposti tra loro, ma entrambi splendidi.

Prima Letizia partecipa a un appuntamento virtuale in occasione del “Día de Internet Segura, SID 2021” (la Giornata internazionale per l’Internet sicuro) in cui si mostra con una giacca più formale e “da ufficio” che ricorda il blazer verde di Kate Middleton, poi raggiunge suo marito, Felipe, al Palacio de Cibeles di Madrid per la consegna dei Premi APM del giornalismo 2019-2020 dove sfoggia uno dei suoi outfit più seducenti, abbandona finalmente i pantaloni per la sua maxi gonna a pieghe e gli stivali cuissart. Ma procediamo con ordine.

La giornata lavorativa di Letizia comincia alle 10 del mattino. Il primo appuntamento pubblico è una riunione virtuale per affrontare il problema della sicurezza in Internet. Il collegamento avviene da Palazzo Zarzuela, nella sala affacciata al giardino.

La Regina si presenta con un tailleur verde scuro, firmato Hugo Boss, un tipico capo da working girl, che siamo solite vederle indossare negli ultimi tempi (le immagini dell’evento sono state pubblicate sul profilo Twitter della Casa Real). Il blazer sembra ispirato a una delle giacche di successo che Kate Middleton ha indossato in uno dei suoi ultimi collegamenti Zoom da Sandringham. Anche se a dir la verità, è stata la Duchessa di Cambridge a copiare Letizia, dato che si trattava di una giacca di Massimo Dutti, stilista tra i preferiti della Sovrana spagnola.

In ogni caso, la moglie di Felipe si distingue per il gusto particolare degli abbinamenti, infatti coordina il blazer verde bosco a un top acqua marina. Un accostamento tanto audace quanto vincente, capace di dare risalto agli occhi verdi della Regina.

Poi lo scenario cambia e anche il look di Donna Letizia si adegua diventando stilosissimo. La Regina partecipa alla cerimonia dei Premi AMP per il giornalismo, mondo che conosce benissimo visto che prima di sposare Felipe era una reporter. Sua Maestà recupera dal guardaroba la sua fantastica maxi gonna a pieghe, del brand britannico Reiss, che gioca con le sfumature rosa e nere. Si tratta di un capo strategico per slanciare la figura. Infatti, le tonalità scure si concentrano sulla vita e sfumano sul chiaro verso l’orlo, creando un potente effetto slanciante.

Naturalmente non si tratta di un nuovo acquisto, la prima volta che Letizia ha indossato questa gonna era il 5 marzo 2020, poi l’ha riproposta il 3 novembre.

A differenza delle altre volte in cui ha preferito abbinarla a una maglia rosa, la moglie di Felipe sceglie un top nero in jersey, aderente, di Hugo Boss, che esalta ancor più la sua figura. Vero elemento di seduzione però sono gli stivali cuissard con tacco stiletto, firmati Steve Madden, che solo Letizia, tra le teste coronate, osa portare. Completa il look una classica clutch in pelle nera di Carolina Herrera.

Un outfit ad alta seduzione ma minimal, reso tale anche dal trucco naturale, dai capelli portati lisci sulle spalle e dai gioielli quasi inesistenti, ad eccezione degli orecchini di perla di Gold&Roses.