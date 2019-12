Letizia di Spagna, il segreto della mamma che mette nei guai la Regina

editato in: da

Letizia di Spagna, Regina consorte proclamata icona di stile per la sua classe e l’eleganza che hanno conquistato una generazione intera di donne, potrebbe essere presto al centro di uno scandalo reale. Questa volta però la Regina borghese non ha davvero colpe, ma pagherebbe lo scotto di un misfatto di sua madre, Paloma Rocasolano.

A lanciare l’accusa è Jaime Peñafiel, un nome che Letizia conosce molto bene. Il giornalista infatti è il flagello della Casa Reale: da anni ormai l’uomo, tra accuse e analisi impietose, tiene gli occhi puntati sulla Ortiz lanciando diverse accuse nei confronti della moglie di Filippo di Spagna che non farebbero onore alla Regina consorte.

Questa volta Peñafiel mette di nuovo in dubbio Letizia e il suo ruolo scagliandosi però su sua madre. Il giornalista infatti non ha mai nascosto di non apprezzare l’ex giornalista in veste di Regina consorte, non reputandola adatta al ruolo che ricopre. In Paloma l’uomo ha trovato un capro espiatorio: secondo il giornalista, infatti, la donna avrebbe assunto un comportamento decisamente non adatto alla madre di una regina.

Peñafiel, che ha scritto un intero libro sulla Famiglia Reale spagnola e i suoi scandali dal nome Anecdotas de oro, ha raccontato che la nonna di Leonor e Sofia durante i suoi studi avvenuti in età adulta è stata sorpresa a copiare proprio durante un esame di Storia in Grecia.

A quanto affermato dal giornalista, la donna, dopo essere stata colta in fragrante, avrebbe cercato di mettere una buona parola con gli insegnanti sottolineando che appunto lei era la madre di Letizia Ortiz, chiedendo implicitamente di chiudere un occhio su quanto accaduto. Secondo Peñafiel, dunque, la signora Paloma avrebbe utilizzato il nome e l’influenza della Famiglia Reale per nascondere quel misfatto.

Non è la prima volta che Jaime utilizza la sua penna affilata per raccontare segreti dal passato della Regina consorte e della sua famiglia, ma la moglie di Filippo in tutti questi anni non ha mai risposto.

Letizia Ortiz infatti ha sempre tenuto lontano la sua famiglia dagli scandali reali e siamo certi che anche questa volta si impegnerà a far sì che quel segreto del passato di sua madre non metta a rischio né la sua reputazione né quella della Casa Reale.