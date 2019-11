Letizia di Spagna, il segreto del suo passato che nessuno conosce

editato in: da

Letizia di Spagna al Prado, il look floreale è un incanto e con Kate non c’è storia

Impeccabile ed elegante, il suo stile è osannato in tutto il mondo: lei è Letizia di Spagna, moglie fedele del re Felipe e mamma premurosa di Leonor e Sofia. Tuttavia un segreto del suo passato, potrebbe compromettere seriamente la sua immagine.

L’ex giornalista, ora moglie del re di Spagna, ha un passato seppellito nella storia che però, un suo ex collega, ha portato recentemente alla luce e che va, assolutamente, a discapito di alcune attività per il sociale di cui Letizia si è fatta portavoce in prima persona.

Ma andiamo con ordine. Il cronista esperto della casa reale Jaime Peñafiel, ha raccontato che molto prima che l’ex giornalista salisse al trono di Spagna, vendeva sigarette per le strade di Jalisco.

Le parole del giornalista, ed esperto di diritto d’autore, arrivano nella casa reale come un fulmine a ciel sereno. Qualcuno ha pensato si trattasse di una menzogna, ma non è così. Alcune vecchie foto infatti confermerebbero le parole di Peñafiel: durante i suoi studi in Messico, Letizia di Spagna era una venditrice di sigarette.

Questa notizia, non sarebbe l’unica a poter compromettere l’aura di perfezione della regina con degli scandali a corte. È ancora Jaime infatti a segnalare un altro dettaglio del passato della Ortiz. Quando era solo una ragazza Letizia, avrebbe avuto una relazione con il suo capo, Luis Miguel González, l’uomo che gestiva un giornale messicano dove la futura moglie di Felipe lavorava.

Queste rivelazioni potrebbero gettare ombre sulla casa reale che la regina ha sempre tenuto lontano da scandali di corte. Del resto a lei va il merito di aver mantenuto un comportamento impeccabile in ogni occasione, con suo marito e con le due sue bambine.

Eppure quello che sembrerebbe un semplice errore di gioventù, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio problema per Letiza. La moglie di Felipe VI infatti, proprio negli ultimi tempi, si è fatta portavoce di una campagna contro il tabacco

La regina borghese è stata ambasciatrice della lotta contro le sigarette, considerate per sua stessa ammissione una malattia e una minaccia sociale.

Certo ai tempi, Letizia non poteva immaginare che un giorno sarebbe stata seduta sul trono di Spagna e forse quell’attività lavorativa, scelta con la leggerezza tipica della sua giovane età, non dovrebbe compromettere tutto quello che di importante la Ortiz ha fatto fino ad oggi.