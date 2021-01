Letizia di Spagna seduce con l’abito-blazer del mistero

editato in: da

Letizia di Spagna con l’abito-blazer conquista il Corpo Diplomatico

Letizia di Spagna non ha deluso le aspettative e ha incantato tutti al tradizionale ricevimento del Corpo Diplomatico Accreditato che si tiene sempre a gennaio. Quest’anno, a causa delle difficoltà negli spostamenti, ha avuto luogo nel Palazzo Reale di Madrid. Accanto alla Regina ovviamente c’era suo marito, il Re Felipe.

L’appuntamento è uno tra i più attesi della Monarchia spagnola, proprio per i look che di solito sfoggia Donna Letizia. Tutto quello che indossa, il make up e l’acconciatura sono soggetti ad approfondite analisi e generano molti commenti, anche se raramente la Sovrana ha commesso passi falsi in fatto di stile. E anche nel 2021 ha confermato il suo senso impeccabile per gusto ed eleganza.

Come ci ha abituato ormai da mesi, Letizia preferisce rinfrescare capi già indossati, piuttosto che apparire con nuovi outfit, seguendo una linea semplice e sobria considerando il momento di difficoltà che stiamo vivendo. Dunque, eccola rispolverare il magnifico abito-blazer, lungo fino alle caviglie. Un capo lineare decorato con un unico bottone gioiello. L’abito ha una particolarità: il colore blu elettrico.

È infatti una tonalità insolita per Letizia, ma c’è una spiegazione. La prima volta che lo ha indossato era il 6 gennaio 2020, in occasione della Pasqua militare e allora era il colore pantone di tendenza. Anche se ora non è più di moda, la Regina lo indossa con tale eleganza che lo trasformerà di nuovo in una nuance di punta anche per quest’inverno.

Altro particolare che non va trascurato è il taglio dell’abito, disegnato come se fosse un lungo blazer con apertura a portafoglio e una scollatura importante ma non esagerata. Un modello realizzato per affinare e stilizzare la figura slanciandola, adatto per altro a qualsiasi forma fisica. Il vestito in apparenza molto sobrio ha però un dettaglio di alta seduzione: uno spacco vertiginoso. Lo scorso anno Letizia ne rimase vittima mostrando più del dovuto, ma questa volta camminando è stata più attenta e non ha scoperto nemmeno un centimetro delle sue gambe che per altro negli ultimi anni cerca di nascondere con gonne più lunghe e pantaloni.

Lo stilista che ha creato questo abito-blazer non è noto. Un piccolo mistero anche per gli esperti dei look di Letizia. Era spuntato il nome di Alejandro de Miguel, brand spagnolo, ma stando alla fashion blogger Sara Escudero, la maison ha negato.

Letizia torna ai suoi amati tacchi dopo aver indossato le ballerine di Hugo Boss, completando il look con un paio di décolletée blu di Nina Ricci.

Data l’occasione formale, la Regina indossa un paio di orecchini pendenti con brillanti di Harry Winston messi in evidenza dallo chignon alto e tirato, una pettinatura insolita per Donna Letizia che raramente e solo negli eventi di gala raccoglie i capelli. L’abito dal misterioso stilista è promosso a pieni voti, non come l’outfit con cui ci ha stupite lo scorso anno. Allora si trattava di un abito in velluto blu con maniche a sbuffo, firmato Felipe Varela, pesante e vintage, un vero e proprio flop.