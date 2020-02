Letizia di Spagna esagera e il look è un flop

editato in: da

Letizia di Spagna, l’abito di velluto è uno sbaglio

Letizia di Spagna questa volta sbaglia tutto, il look per il ricevimento dei diplomatici è un errore.

La Sovrana, 47 anni, ha accolto insieme a Felipe, gli ambasciatori stranieri indossando un lungo abito di velluto blu scuro, firmato Felipe Varela, uno dei suoi stilisti preferiti. Il vestito però è fin troppo austero e la Regina sembra pronta più per una puntata della famiglia Addams che per un ricevimento a Palazzo Reale.

La stoffa troppo pesante avvolge il suo corpo minuto e la lunghezza dell’abito che le nasconde perfino i piedi la infagottano. Le maniche a sbuffo in stile fin de siècle (parliamo dell’800), il colletto baby, la cintura di velluto, i ricami floreali sull’orlo fanno il resto. In una parola: bocciata.

L’outfit di Letizia è stato definito “horror vacui“, ossia questo abito è talmente carico che lo stilista sembra aver avuto paura di lasciare qualche spazio vuoto. A dir la verità, non è la prima volta che la moglie di Felipe sfoggia questo abito. Lo propose infatti il 6 gennaio 2018. E anche allora fu criticata.

Forse allora come ora la sua personal stylist Eva Fernandez era impegnata. Infatti, sappiamo che per almeno 6 mesi Letizia dovrà farne a meno, perché è in congedo maternità. E i primi effetti si fanno sentire.

A salvare Letizia da un totale fallimento c’è per fortuna l’acconciatura raccolta, il make up dai toni naturali e gli orecchini in oro bianco, diamanti e acquemarine di Bulgari.

Poi però si riscatta a Siviglia dove indossa un sobrio animalier maculato nero su sfondo bianco e una pettinatura strabiliante. Letizia ritrova dunque il suo stile elegante mentre visita la scuola che ha vinto il Premio Principessa delle Asturie.