Letizia di Spagna ricicla la gonna, osa con gli stivali e incanta

editato in: da

Letizia di Spagna compare nella sala delle udienze a Palazzo Zarzuela di Madrid e incanta. Un appuntamento fisso in cui la Sovrana, 47 anni, non perde occasione per dare sfoggio della sua eleganza e del suo stile.

Per incontrare i rappresentanti del cinema spagnolo, Letizia ricicla la gonna nera con grandi fiori ricamati, firmata Carolina Herrera. Si tratti di un pezzo forte del suo guardaroba che ha già indossato lo scorso anno abbinandola a una cappa di Zara.

Questa volta però coordina la longuette a una blusa in seta rossa, di Hugo Boss che è tra i marchi preferiti dalla moglie di Felipe. I dettagli nel suo look sono fondamentali, come la cintura particolare, e soprattutto gli stivali di camoscio nero, alti e stretti, dal tacco stiletto. Un accessorio che rende il suo outfit grintoso e moderno, un vero tocco di classe che dà grinta al portamento della Sovrana.

Il rosso poi è il colore che più le dona, Letizia lo porta spesso sia di giorno che di sera. E ci rinuncia solo per cederlo a sua figlia Leonor che dopo il suo 14esimo compleanno sta acquisendo maggiori doveri all’interno della Corte. Un giorno infatti siederà sul trono.

Tra poco però le cose potrebbero cambiare. Infatti Letizia dovrà rinunciare per 6 mesi alla sua stylist che a febbraio darà alla luce il primo figlio.

Unica nota vagamente allarmante è l’estrema magrezza della Regina. Amante del fitness e molto attenta all’alimentazione, Letizia negli ultimi mesi è apparsa piuttosto dimagrita. Al punto che la stampa spagnola si è detta preoccupata per l’eccessiva sottigliezza della Sovrana.