Letizia di Spagna, il falso abito leopardato è un successo. Ed è pure in saldo

Letizia di Spagna, il look animalier col trucco

Letizia di Spagna apre la sua settimana di lavoro sfoggiando “un finto” abito animalier, firmato Victoria Beckham, per partecipare all’Assemblea Generale dell’Unione Mondiale dei Ciechi (WBU) e del Consiglio Internazionale per l’Educazione delle Persone con Disabilità Visive (ICEVI) nell’ambito del Vertice Mondiale sulla Cecità Madrid’21.

In attesa di vederla di nuovo in pubblico con le figlie Leonor e Sofia per l’attesissimo evento della consegna dei premi della Fondazione Principessa di Girona 2020 e 2021, previsto per il primo di luglio, Letizia di Spagna incanta riciclando ancora una volta uno dei suoi look fantastici.

Gonna leopardata Puoi comprare online una versione low cost della gonna di Letizia di Spagna

Dunque, dopo l’abito a smoking e il tubino di Hugo Boss, dopo la maxi blusa con i pantaloni-culotte, la Reina Letizia ripropone il completo leopardato, di Victoria Beckham. Si tratta di una camicia dal taglio maschile, a maniche lunghe, che la Sovrana porta arrotolate, e e gonna midi a trapezio con finitura patchwork e fusciacca incorporata. Entrambe a stampa animalier, maculata bianca e nera, che combinate insieme sembrano formare un unico abito.

Letizia spezza la monotonia della fantasia, coordinando il completo con un paio di slingback rosse, firmate Carolina Herrera. E infine, impreziosisce l’outfit con gli orecchini bon ton, a lobo, in oro bianco e diamanti, e naturalmente il suo anello di Karen Hallam, da cui non si separa mai da quando lo ha ricevuto in dono dalle figlie.

Quando Donna Letizia debuttò con questo look, il ​​5 novembre 2019 a Barcellona, ​​nell’ambito degli eventi in occasione del decimo anniversario della Fondazione Principessa di Girona 2019, l’ex Spice Girl e stilista commentò così: “La regina Letizia è super elegante con uno dei miei look VB preferiti”.

Solo tre mesi dopo, Sua Maestà si mostrò nuovamente in pubblico con questo outfit in occasione di un evento a Siviglia, tale fu il suo successo, era il 6 febbraio 2020. In quell’occasione, per rendere la mise più invernale, l’abbinò a degli accessori scuri.

Letizia dunque dà nuova vita al finto abito leopardato che è disponibile ora in saldo e precisamente la camicia a 337 euro e la gonna a 340 euro, come riporta il magazine Hola! E non sbaglia nella scelta, dato che la moglie di Felipe ha messo in ombra la sua interlocutrice, Isabel Díaz Ayuso, considerata una delle giornaliste e politiche spagnole più eleganti.