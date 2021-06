Letizia di Spagna: maxi blusa birichina, pantaloni culotte scolpiti e scarpe in corda

editato in: da

Letizia di spagna, look estivo: maxi blusa e pantaloni culotte

Letizia di Spagna conclude la sua settimana partecipando alla riunione del Patronato della Residencia de Estudiantes, a Madrid, e ha celebrato l’estate con il look perfetto per le temperature più roventi: maxi blusa a fiori, pantaloni bianchi ed espadrillas con zeppa alta.

Dopo aver indossato il sofisticato abito rosso di Ferragamo e incantato con il vestito bianco a smoking, Letizia di Spagna ha scelto un outfit meno formale per concludere i suoi impegni ma decisamente dal sapore estivo. Per creare un look fresco la Regina ha scelto come base il bianco. Pezzo forte è sicuramente la blusa con maxi maniche a balze che mostrano troppo, a fantasia floreale stilizzata, quasi geometrica, che gioca con tratti blu, gialli e neri. Si tratta di una creazione Psophia ed è una new entry del suo guardaroba. Costo? 176 euro.

Donna Letizia la abbina a dei pantaloni bianchi, dal taglio culotte, firmati Carolina Herrera, corti sopra la caviglia, sostenuti da una cintura in pelle in cuoio chiaro, che scolpiscono il lato B. Per dare slancio alla figura, Sua Maestà calza le sue scarpe estive preferite, ossia le espadrillas con zeppa alta in corda, firmate Macarena shoes, chiare, in iuta originale (60 euro). Il modello è riciclato, le ha usate per la prima volta l’estate scorsa alle Canarie.

La Regina lascia sciolti i capelli sulle spalle, nonostante il caldo, che porta come di consuetudine ultimamente lisciati con la piastra. I gioielli sono ridotti al minimo, piccoli cerchi in oro come orecchini e l’anello di Karen Hallam. Il look è promosso a pieni voti: estremamente elegante ma non troppo impegnativo.

Letizia è particolarmente legata a questa istituzione culturale, sebbene sia suo marito Felipe e non lei il patrono. Da qui sono uscite molte personalità di spicco della cultura spagnola. Per citarne alcuni: García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Juan Ramón Jiménez e José Ortega y Gasset.