Letizia di Spagna accende la festa di San Giovanni: abito rosso made in Italy

Letizia di Spagna ricicla l’abito rosso made in Italy

Letizia di Spagna festeggia San Giovanni, patrono della Polizia Municipale di Madrid, presentandosi all’evento con un abito rosso, a sacchetto, di Salvatore Ferregamo. Il look non è nuovo, ma la prima volta che lo indossò fu poco fotografata, per cui è come se debuttasse di nuovo. E il risultato è strabiliante.

La festa di San Giovanni è particolarmente sentita in Spagna e ai tempi in cui Juan Carlos era Re, si organizzava un grande evento a Palazzo Zarzuela in occasione del suo onomastico. Per questa occasione così importante, Donna Letizia ha voluto indossare un abito griffato, del suo colore preferito e anche quello che meglio le dona, il rosso. Si tratta di un vestito made in Italy, creato da Salvatore Ferragamo per la collezione primavera/estate 2019.

È l’unico abito del brand italiano presente nel guardaroba di Sua Maestà che lo sfoggiò per la prima volta alla Terza Conferenza internazionale sulle scuole sicure a Palma di Majorca, il 29 maggio 2019. Ma in quella circostanza il suo outfit non poté essere apprezzato a pieno.

L’abito rosso scuro, nonostante sia del suo colore preferito, ha uno stile molto diverso da quello cui ci ha abituate Letizia di Spagna che per altro ha stupito tutti con un cambio di look in meno di 24 ore, riciclando alcuni dei suoi must have, dall’abito smoking di Lola Li al tubino turchese di Hugo Boss.

Il vestito di Ferragamo ha volumi ampi, arricciato in vita, ha un corpetto plissettato e lunghe maniche a fisarmonica che formano un drappeggio. Per renderlo più fresco ed estivo, Letizia lo ha abbinato alle sue slingback nude di Carolina Herrera e ha raccolto i capelli in uno chignon spettinato che mette in risalto gli orecchini pendenti con diamanti e rubino a goccia, creati da Aldao 1911.

Mentre nel 2019 lo aveva indossato con clutch e décolleteé in rettile, firmati Magrit, gli stessi che ha riciclato l’8 giugno per la mostra alla Biblioteca nazionale.