Letizia di Spagna, l’abito a barchetta nasconde un messaggio importante

editato in: da

Letizia di Spagna conquista Madrid con l’abito grigio acciaio gessato

Una nuova uscita, per Letizia di Spagna, con la quale si conferma grande regina di stile. In quest’occasione, la Reina ha indossato un abito della prima collezione realizzata da 12 sopravvissute alla tratta delle donne e disegnato da Ulises Mérida.

Lo splendido abito a barchetta nasconde quindi un messaggio e un omaggio a una delle cause preferite da Letizia e supportata dalla Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

Con la sua grazia e con la sua eleganza fuori dal comune, Letizia di Spagna ha saputo dare risalto a un modello basic in grigio acciaio gessato, impreziosito da uno scollo a barchetta asimettrico che ne esalta la figura. Lo scollo punta tutto sul braccio sinistro, rimasto in parte scoperto e ornato con un fiocco a falde larghe.

La figura longilinea della Reina è segnata da una mini cintura nera che ne definisce la silhouette, mentre la lunghezza arriva fin sotto al ginocchio, come detta la moda del momento. L’apertura su un lato, con uno spacco deciso ma sobrio, lascia scoperta la gamba slanciata da una décolleté nera con tacco a spillo.

Completano il look, una pochette nera dalle linee classiche, intonata alle scarpe, e uno styling minimalista con capelli lucidi e la riga in mezzo. La Reina è solita mostrarsi con un’acconciatura semplice e che non nasconde la ricrescita, di cui va orgogliosa dopo aver deciso di non tingere più i capelli dopo il primo lockdown. Nonostante i segni del tempo che passa, Letizia appare meravigliosa e sicura di sé, dimostrandosi ancora una volta portatrice di messaggi positivi e icona di stile e sobrietà unici nel mondo dei Reali.

La pelle leggermente ambrata che sfoggia grazie all’abito senza maniche impreziosisce la sua figura sempre adeguata a ogni circostanza. Quella del 2 giugno, condotta presso la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, è la terza uscita della sovrana in pochi giorni. Sabato 29 maggio, ha indossato un abito blazer rosa – per celebrare la Giornata delle Forze Armate – al quale ha abbinato le sue amate décolleté ma in rosa, mentre martedì 1 giugno ha stupito tutti con lo chemisier per tutte le occasioni sfoggiato in occasione della sua visita a Vitoria. Con il Re, hanno inaugurato il Memorial Center for the Victims of Terrorism.