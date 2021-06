Letizia di Spagna, l’abito chemisier nero che ti salva in ogni situazione

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con lo chemisier nero e la ricrescita

Letizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, ha visitato il memoriale per le vittime del terrorismo a Vitoria, nei Paesi Baschi. L’occasione particolarmente solenne e toccante ha richiesto un look formale che esprimesse cordoglio e partecipazione senza essere eccessivamente austero. La Regina ha scelto l’abito nero passepartout che salva da ogni situazione. E racchiude un omaggio segreto.

Letizia e Felipe di Spagna hanno dunque inaugurato il memoriale dedicato alle vittime del terrorismo a Vitoria, un luogo simbolo per la storia del loro Paese. La Sovrana si è presentata con un lungo abito chemisier, nero in segno di lutto, ma bordato da una sottile linea bianca che si ripete sulla cintura a formare quasi un motivo gessato. Il vestito chiuso da una fila di bottoni chiari lungo il busto è arricchito da volant a campana sulle maniche e da alta balza con cui termina la gonna.

Chemisier nero Puoi acquistare online una versione low cost dell'abito di Letizia di Spagna

È la prima volta che Letizia indossa questo modello, della designer Leyre Doueil, di Bilbao. Dunque si tratta di un marchio basco, un omaggio che la Regina ha voluto rendere ai luoghi in cui si trova in visita. L’abito è in vendita sul sito del brand a 295 euro.

Dunque, Donna Letizia ha eccezionalmente abbandonato lo stile sobrio che l’ha vista riciclare molti capi, perfino l’abito in tweed indossato al battesimo della primogenita Leonor, e ha voluto attraverso il suo look inviare un messaggio particolare, esattamente come ha fatto Kate Middleton durante il tour in Scozia.

Il nero è di rigore in queste occasioni. Dunque, abbandonato il rosa con cui si è presentata alla cerimonia in onore delle Forze Armate e gli abiti attillati, come lo splendido tubino in principe di Galles, Letizia ha optato per accessori total black: le slingbacks nere con tacco stiletto di Carolina Herrera che slanciano la figura e la borsa rigida, con manico singolo di Hugo Boss.

La Regina ha lasciato i capelli sciolti e la ricrescita è sempre più visibile.