Letizia di Spagna, trionfo di eleganza in rosa confetto

Letizia di Spagna, classe e delicata raffinatezza in rosa

Letizia di Spagna colpisce ancora e catalizza l’attenzione con i suoi impeccabili look. La moglie del Re di Spagna ha preso nuovamente parte, come consuetudine reale vuole, a un evento istituzionale che le ha permesso di dare sfoggio di tutta la sua bellezza ed eleganza. L’occasione è stata la Giornata delle Forze Armate 2021 spagnola, alla quale Letizia ha partecipato insieme al marito.

Come sempre, la reale ha saputo adeguare il suo look al contesto. Trattandosi di un evento altamente istituzionale, Letizia Ortiz ha optato per un completo assai elegante e raffinato: una lunga giacca a doppio petto rosa confetto, che lascia scoperta solo la parte finale delle gambe . La scelta del colore, con tutta probabilità, non è stata casuale e sottolinea l’estro fashion della donna, solita a portare il proprio tocco personale anche ai look più seri. Non è la prima volta, inoltre, che la Regina consorte opta per il rosa, uno dei colori che preferisce indossare (dopo il rosso, naturalmente). La scelta, ovviamente, non l’ha tradita, anzi, ha sottolineato la sua fisicità invidiabile.

A impreziosire il look, le scarpe e gli accessori, abbinati perfettamente alla giacca. Ad attirare l’attenzione, in primis, il tacco a punta in camoscio rosa che slancia notevolmente la figura della Ortiz, donandole un’aria ancor più di classe. Non è la prima volta che la reale spagnola indossa questo paio di scarpe, firmate Magrit: la Ortiz è infatti nota per utilizzare più volte gli stessi capi, spesso low cost, dando prova di essere una persona attenta alla sostenibilità e dal forte lato umano, ben ancorato alla realtà.

Immancabile poi la pochette, discreta e raffinata, anch’essa in rosa. Alle orecchie figurano invece dei sobri orecchini rossi e verdi, che spezzano la legatura cromatica con il resto del look.

L’acconciatura, poi, è molto semplice: uno chignon che si adatta perfettamente al contesto solenne in cui si trovava Letizia Ortiz.

Ancora una volta, la consorte del Re di Spagna non ha sbagliato look, apparendo impeccabile come sempre. L’eleganza e la raffinatezza che la contraddistinguono sono in grado ogni volta di stupire, lasciando i suoi estimatori a bocca aperta.