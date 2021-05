Letizia di Spagna, nozze imperfette: tutti gli imprevisti affrontati

editato in: da

Letizia Di Spagna, con volant e total white è impeccabile

Sono diciassette anni di matrimonio per Felipe di Spagna e Letizia Ortiz. I due rappresentano una delle coppie Reali più apprezzate al mondo: la loro storia sembra una favola e, insieme, sono riusciti a costruire una famiglia fondata su solide basi, e soprattutto, sull’amore e il rispetto. E se la loro unione sembra essere perfetta, non si può dire lo stesso delle loro nozze. Nel giorno del sì, infatti, hanno dovuto affrontare diversi imprevisti.

Se si ripensa al giorno del matrimonio dei Reali Spagnoli, celebrato il 22 maggio del 2004, la prima cosa che torna in mente è, probabilmente, il meraviglioso abito indossato da Letizia. Bianco, imponente, firmato Pertegaz, ha però corso il rischio di rovinarsi ancor prima dell’ingresso nella cattedrale dell’Almudena, a Madrid, a causa dell’incubo di ogni sposa: il mal tempo. Proprio mentre la Ortiz percorreva i pochi passi che la tenevano lontana dal suo futuro marito, ha dovuto ripararsi da una pioggia che scendeva impietosa.

La pioggia ha, inoltre, causato anche dei ritardi all’inizio della festa e, soprattutto, del ricco banchetto preparato da uno dei ristoranti più prestigiosi di Madrid. A quanto pare, alcuni ospiti, come il Principe Carlo di Inghilterra, hanno addirittura salutato gli sposi prima ancora di finire di assaporare l’intero menù, composto da 17 portate di piatti tipici ispanici, per timore di perdere il volo.

A rendere ancora più difficile la giornata, le condizioni di salute di Letizia. A pochi giorni dalle nozze, infatti, la Ortiz è stata colpita da un forte mal di gola e dalla febbre che, a poche ore dall’importante evento non era ancora passata.

Qualche imprevisto anche durante la celebrazione. A causarlo Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, figlio dell’Infanta Elena e di Jaime de Marichalar. Oggi giovane ribelle, al tempo bambino e paggetto, durante la cerimonia ha iniziato ad infastidire le damigelle, distogliendo l’attenzione dagli sposi.

Insomma, non si può dire che le nozze di Felipe e Letizia furono perfette e da favola: a far da cornice, proprio come capita in tutti i matrimoni, litigi familiari, malumori, piccoli furti dell’argenteria e qualche bicchiere di troppo per alcuni ospiti. Il loro amore però a permesso loro di superare non solo i fastidiosi imprevisti di quel giorno, ma anche gli ostacoli più alti.