Letizia di Spagna: il legame con il cognato che preoccupa Re Felipe

Letizia di Spagna splendida col total black

Che Letizia di Spagna sia un vero modello, non ci piove. La sua grazia e la sua eleganza sono d’ispirazione: la Ortiz riesce infatti a dare al suo pubblico (e non solo) dei grandi insegnamenti oltre che in fatto di moda, anche di rapporti familiari. Per esempio, non è passato inosservato il suo legame con l’ex cognato Jaime de Marichalar.

Marito dell’Infanta Elena dal 1995 al 2010, Jaime de Marichalar conduce una vita lontana dai riflettori, dedicandosi anima e corpo alla sua grande passione, la moda, dirigendo B Corner, un negozio di sartoria di cui è comproprietario.

Proprio qualche giorno fa, però, Jaime de Marichalar è stato ospite di un evento istituzionale: la consegna dei National Research Awards al Palazzo Reale di El Pardo. Dopo la cerimonia, sia il Re Felipe che la Regina Letizia sono stati fotografati insieme all’ex cognato, con il quale continuano a esserci rapporti cordiali.

Tuttavia, ai fan della Casa Reale Spagnola non è sfuggito il fatto che Letizia sia apparsa particolarmente sciolta con Jaime: questo perché tra loro c’è un legame molto forte, che deriverebbe dal fatto che il nobile ex cognato sarebbe stato il primo a supportarla attivamente nell’ostico periodo in cui la Ortiz stava entrando a far parte della famiglia reale.

Sebbene dunque Jaime non faccia più parte della famiglia, non stupisce che Letizia gli voglia ancora molto bene. A differenza della cognata Elena – con la quale non scorrerebbe buon sangue – con l’uomo ha instaurato negli anni un rapporto solido fatto di reciproca comprensione.

Del resto, quando nel 2014 morì la madre di Jaime, la contessa Concepción Sáenz de Tejada, l’unica a prendere parte ai funerali fu proprio la Regina Letizia, con la pesante assenza sia del consorte Felipe che dei suoceri, il Re Juan Carlos e Sofia, che non è passata inosservata a fotografi e stampa.

Adesso, persone vicine alla famiglia reale hanno dichiarato ad alcuni magazine spagnoli che il Re Felipe non veda poi così di buon occhio l’amicizia tra Letizia e l’ex cognato: la preoccupazione nascerebbe anche dal fatto che Jaime de Marichalar è un elemento scomodo, pronto a ricordare alla bella Regina che la Famiglia Reale è molto rigida con chi non segue le sue regole.

Per di più, l’uomo è il padre di Victoria, nipote al centro del gossip spagnolo che in poco tempo ha guadagnato il titolo di principessa ribelle. La nipote di Letizia di Spagna è stata infatti ripresa più volte con la sigaretta in bocca, atteggiamento poco adatto a una giovane nobile, e non esita a farsi fotografare con compagni e fidanzati.

Felipe avrebbe redarguito Victoria, facendole presente che i suoi comportamenti non sono consoni all’etichetta di Corte. E darebbe, tra l’altro, la colpa al padre troppo permissivo dei suoi atteggiamenti così lontani dalle imposizioni reali.

C’è dunque qualche timore da parte di Felipe: con Jaime vanno bene i rapporti cordiali, ma il Re ci tiene a mantenere le giuste distanze. Ed è per questo che tende a essere sempre presente quando la sua Regina incontra l’ex cognato: meglio prevenire eventuali tensioni che trovarsi, poi, a risolverle.