Lady Diana, chi è Michael Lewis: il fidanzato di Kitty Spencer

Kitty Spencer, bellissima party girl inglese, porta un cognome importante. La ragazza, che spegnerà 30 candeline il prossimo 28 dicembre, è infatti la nipote di Lady D, figlia del fratello Charles. Molto legata a William e Harry, secondo quanto rivelato dal tabloid Daily Mail starebbe per convolare a nozze con il fidanzato Michael Lewis. Cosa sappiamo di lui?

Imprenditore sudafricano con il quale la giovane Spencer ha una relazione da circa un anno – la scorsa primavera erano sorti diversi rumors in merito a un fidanzamento a seguito dell’apparizione di lei al Cash & Rocket Masquerade Ball con un anello di brillanti al dito – Lewis compirà 61 anni questo mese.

Tra lui e la sua fidanzata ci sono quindi più di 30 anni di differenza. I royal watchers hanno notato anche un altro particolare: Michael Lewis ha cinque anni più del padre di Kitty, il già citato Charles Spencer. I giornalisti del Daily Mail hanno riportato le dichiarazioni di un’amica della bionda e bellissima nipote di Diana, secondo la quale Lewis avrebbe fatto la fatidica proposta prima di Natale.

La Spencer – che in passato è stata legata al magnate italiano Niccolò Barrattieri di San Pietro – avrebbe poi comunicato la lieta notizia alla madre e al resto della famiglia durante la pausa natalizia trascorsa in Sud Africa. L’amica di Kitty ha altresì rivelato che Charles Spencer e gli altri congiunti della ragazza adorano Michael, sottolineando che la differenza di età non viene vista come un ostacolo in quanto l’uomo ha un carattere molto umile.

Per Lewis, quello con Kitty Spencer sarebbe il secondo matrimonio. Il facoltoso imprenditore, proprietario della catena di negozi di abbigliamento Whistles, ha infatti sposato in prime nozze, nel lontano 1985, una donna di nome Leola. Dalla loro storia sono nati tre figli.

Secondo quanto riportato sulle pagine del Daily Mail, non si sa ancora se Kitty prima del grande giorno ufficializzerà o meno la sua conversione all’ebraismo, la religione dell’uomo che le è accanto ormai da un anno e che potrebbe presto portarla all’altare.

La coppia è stata fotografata per la prima volta durante una passeggiata per le strade di New York lo scorso maggio. Pochi mesi dopo, ossia ad agosto, Kitty Spencer e Michael Lewis sono stati immortalati in teneri atteggiamenti mentre si trovavano in un locale di St. Tropez.