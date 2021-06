Kate Middleton, il tributo a Lady Diana non è passato inosservato

editato in: da

Kate Middleton sfida Jill Biden con il tubino fucsia

In occasione del Big Lunch Event organizzato per il G7, Kate Middleton ha sfoggiato un abito di Alexander McQueen da 3.000 euro, ma non è stato questo il dettaglio a risaltare la sua presenza, bensì un tributo a Lady Diana. Kate non ha avuto purtroppo modo di conoscerla, ma la omaggia spesso indossando i suoi gioielli: in questo caso, un braccialetto di perle e diamanti.

Il G7, che riunisce i principali leader mondiali, si è tenuto in Cornovaglia. La Duchessa di Cambridge si è dimostrata all’altezza della situazione, ancora una volta: sono ormai note le sue prove da Regina. Nei giorni scorsi, si è intrattenuta con la First Lady americana, Jill Biden. Il suo charme e outfit hanno convinto già in quell’evento, con un magnifico abito fucsia.

Per il Big Lunch Event (in cui erano presenti anche la Regina Elisabetta, Carlo, Camilla e William), Kate si è mostrata elegante e dal portamento a dir poco regale. Gli occhi delle fotocamere si sono soffermati su un dettaglio: quel braccialetto a tre fili di perle di Lady Diana. L’ha abbinato a un look raffinato – adatto all’occasione – abito di Alexander McQueen, tacchi color nude e una pochetta bianca. Per il make-up, ancora una volta ha puntato sulla semplicità, che sembra essere una caratteristica fondamentale per la Duchessa.

Il braccialetto di perle e diamanti in questione è stato disegnato da Nigel Milne. Fu indossato da Lady Diana in svariate occasioni importanti, tra cui una visita a Hong Kong nel 1989. Per quell’occasione, aveva abbinato sapientemente il bracciale a un abito ricamato e all’indimenticabile tiara Cambridge Lover’s Knot.

Kate Middleton sfoggia spesso i gioielli di Diana: probabilmente, è anche un modo per tenere vivo il ricordo e per dare alla Royal Family un continuum tra il passato e il presente. Aveva già indossato il filo di perle nel 2017 a Berlino e nel 2018 in occasione del tour reale di Svezia insieme al Principe William. Anche la cognata Meghan Markle, quando ancora presenziava agli eventi reali, ha mostrato i cimeli di Lady Diana.

Per William, il ricordo della mamma Diana è sempre stato vitale: dopotutto, ha proposto il matrimonio a Kate con il famoso anello di diamanti e zaffiri da 12 carati, risalente al fidanzamento tra lei e il Principe Carlo. Tra l’altro, era stato Harry a riceverlo in dono dopo la scomparsa della madre: quando William gli ha chiesto di poterlo utilizzare, non si è tirato indietro, a dimostrazione che il legame dei fratelli, nei tempi passati, è stato più unito e sincero che mai.