Kate Middleton, i blazer iconici

Kate Middleton torna in pubblico e mostra indifferenza verso Meghan Markle. Cresce l’attesa per la messa in onda dell’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey e i Cambridge, insieme al resto della Royal Family, si preparano ad essere travolti dall’ennesimo scandalo.

Nelle ultime ore, proprio mentre Kate appariva di nuovo in pubblico, venivano svelati nuovi dettagli e stralci dell’intervista di Meghan e Harry. Nelle ultime clip rilasciate dalla Cbs, la Markle racconta di un ambiente opprimente a Corte in cui la sua libertà veniva limitata da regole precise e imposizioni. Oprah rivela di averla contattata anche nel 2018, poco prima del matrimonio con il principe, ma di aver ricevuto un suo rifiuto. L’ex star di Suits dunque svela perché ha deciso di parlare solo oggi: “Per molte ragioni. La prima è che finalmente posso dire di “si”. È davvero liberatorio poter avere questa facoltà adesso. Le persone non immaginano cosa è stato per una persona indipendente come me finire in un mondo costruito come quello della corte”.

Parole che Kate Middleton si è rifiutata di commentare, concentrandosi invece sui suoi impegni a Corte. Insieme a William la duchessa ha organizzato una videochiamata per parlare dei disagi causati dal lockdown nei ragazzi. Per l’occasione Catherine ha indossato una camicia a pois di Equipment, lasciando i capelli semi raccolti. I Cambridge hanno parlato di un ragazzo di 12 anni, Jack, molto provato dalla pandemia, che aveva deciso di suicidarsi, ma è stato salvato grazie a un messaggio inviato a un’associazione che offre supporto psicologico.

Nel corso della chiacchierata Kate e William sono apparsi molto concentrati e in tanti sono convinti che a preoccuparli fosse anche la situazione che sta vivendo la Royal Family. Alle preoccupazioni per la salute del principe Filippo infatti si aggiungono quelle legate al polverone mediatico sollevato da Meghan e Harry. Una vicenda da cui, secondo quanto rivela Page Six, i Cambridge vogliono tenersi lontani. “Sono persone sommamente discrete – ha svelato una fonte reale -, non vogliono essere coinvolti in questo festival di idiozie. Sono certo William sia disperatamente triste per tutto questo. I duchi non vogliono avere niente a che fare con questa soap opera. Per loro, onestamente, è come guardare Elizabeth Hurley nella serie tv The Royals”.