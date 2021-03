Kate Middleton si supera col cappotto bianco da 3.485 euro

editato in: da

Kate Middleton incanta col cappotto in pizzo da 3.485 euro

Kate Middleton e William tornano a mostrarsi in pubblico in un evento congiunto alla Abbazia di Westminster trasformata in un centro di vaccinazione anti-Covid. E la Duchessa di Cambridge dà prova del suo grande stile indossando un cappotto color crema che è un incanto, firmato Catherine Walker, brand rigorosamente britannico.

Kate Middleton ha percorso la navata della chiesa camminando fianco a fianco di suo marito e gli ha rivolto un sorriso di sostegno – evidente dietro la mascherina -, un gesto molto tenero, quasi d’affetto. È estremamente raro che la Duchessa manifesti in pubblico i suoi sentimenti, specialmente verso William, preferendo sempre mantenere un atteggiamento formale e distaccato. Evidentemente la coppia è stata messa a dura prova dai recenti avvenimenti che hanno colpito la Famiglia Reale, dalle rivelazioni poi smentite di Meghan Markle e Harry al lungo ricovero in ospedale del Principe Filippo. Problematiche che si aggiungono a una situazione mondiale drammatica con la pandemia in corso.

Dunque, il sorriso di Kate ha un alto valore, anche simbolico, e dimostra la solidità e la maturità della coppia, consapevole che in futuro tutto il peso delle responsabilità del Regno sarà sulle loro spalle.

Lady Middleton però ha catturato l’attenzione non solo per questo gesto d’affetto ma anche per il look perfetto di estrema eleganza che ha sfoggiato in questa situazione di alta rappresentanza.

Kate quindi ha percorso la stessa navata del giorno del suo matrimonio, il 29 aprile 2011, di nuovo vestita di bianco, ma questa volta in circostanze meno felici. Allora indossava il magnifico abito da sposa, creato per lei da Alexander McQueen, ora sfoggia un raffinato cappotto bianco, o meglio color crema, in lana, con collo arrotondato e senza risvolti, decorato con un delicato pizzo a motivi floreali. Si tratta del modello Valeria, realizzato da uno dei suoi brand preferiti, Catherine Walker. Costo? 3000 sterline, circa 3.485 euro.

Il capospalla è nuovo, mai indossato prima, una vera e propria eccezione degli ultimi mesi in cui, anche per questioni di lockdown, Lady Middleton ha sapientemente riciclato i suoi look più belli.

Kate ha completato il suo look con un paio di décolletée dal tacco stiletto, marrone chiaro, di Jimmy Choo, e una clutch coordinata di Metier London. I capelli lasciati ricadere sulle spalle sono acconciati in un semi-raccolto, davvero bon ton, che permette di mettere in evidenza gli orecchini con perle a goccia, creati dalla designer britannica Annoushka Ducas.

Se Lady Middleton ha lasciato tutti senza fiato per questo suo nuovo e preziosissimo outfit, William ha optato per un più tradizionale completo blu. Entrambi naturalmente indossavano le mascherine, ma differentemente da altre occasioni in cui Kate si è mostrata con modelli personalizzati, in tinta col look, ha preferito la tradizionale versione chirurgica, più neutra e sobria.

La coppia ha osservato un minuto di silenzio davanti alla cappella di St Edward the Confessor. Will ha acceso una candela e Kate ha deposto un mazzo di narcisi. I Duchi di Cambridge hanno parlato con alcuni rappresentati del personale medico coinvolto nel programma di vaccinazione e hanno ascoltato alcune persone che hanno già ricevuto il vaccino.