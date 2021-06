Kate Middleton, le prime parole su Meghan e la piccola Lilibet

editato in: da

Kate Middleton sfida Jill Biden con il tubino fucsia

Kate Middleton ha espresso pubblicamente la sua opinione sulla nipotina Lilibet Diana, la figlia del Principe Harry e Meghan Markle.

In occasione del viaggio di Stato del Presidente Usa in Gran Bretagna per il G7, la Duchessa di Cambridge ha incontrato la first Lady Jill Biden, ed è stato proprio durante questo colloquio che la Middleton ha pronunciato le prime parole rivolte alla piccola.

Lilibet è nata una settimana fa al Santa Barbara Cottage Hospital, ma l’annuncio dell’arrivo della loro secondogenita è stato fatto dai genitori domenica. La bambina prende il nome dalla nonna di Harry, la Regina Elisabetta II, il cui soprannome d’infanzia era “Lilibet”, il secondo nome, invece, è chiaramente un omaggio alla “Principessa del popolo”, Diana. Un gesto che è stato interpretato come la volontà di non chiudere totalmente i rapporti con la Casa Reale Britannica.

Durante l’incontro con Jill Biden, alla Duchessa di Cambridge è stato chiesto se avesse qualche desiderio per Lili. “Le auguro tutto il meglio”, ha detto la Middleton. “Non vedo l’ora di incontrarla. Non l’abbiamo ancora fatto. Spero che succeda presto”.

Nessun accenno a Meghan o a Harry, anche se Kate e il Principe William sono stati tra i primi membri della Famiglia sui social a congratularsi con i Duchi del Sussex per l’arrivo della loro bambina: “Siamo tutti felici della felice notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”.

Se da un lato la Middleton ha ricoperto in questi mesi un ruolo centrale all’interno della Famiglia Reale – e soprattutto agli occhi della Regina Elisabetta – dall’altro Meghan e Harry si sono allontanati sempre più dalla Corona. Basti pensare all’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, senza dimenticare la dolorosa parentesi dell’aborto spontaneo, reso noto proprio dalla Markle.

Harry era tornato nel Regno Unito ad aprile dopo la morte di suo nonno, il Principe Filippo, dove è stato raggiunto dal fratello e dalla cognata. Fuori dalla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, Harry è stato visto parlare amabilmente con William con Kate Middleton: la duchessa di Cambridge in quell’occasione ha fatto parlare per la prima volta i due fratelli dopo la Megxit e la chiacchieratissima intervista a Oprah, ricoprendo il ruolo da “paciere”.