Kate Middleton cambia nome ai profili Instagram e Twitter: svelato il motivo

Kate e William hanno recentemente apportato qualche cambiamento alla loro presenza online, modificando i nome dei profili con cui sono presenti su Instagram e Twitter. I fan più attenti della coppia se ne sono accorti subito: nelle scorse settimane, il primogenito di Carlo e Diana e la consorte hanno abbandonato la dicitura “Kensington Palace”, che è stata sostituita con “Duke and Duchess of Cambridge”.

A cosa è dovuta questa piccola rivoluzione, mai messa in atto da quando, nel ‘lontano’ 2014, Kate Middleton e William sono sbarcati sui social? Le ipotesi avanzate sono diverse. C’è chi ha parlato della volontà di omettere l’ubicazione dell’ufficio dei Duchi di Cambridge e chi, invece, ha chiamato in causa un altro motivo.

A esprimersi in merito sono state le esperte di vicende della Royal Family britannica Roberta Fiorito e Rachel Bowie nel corso di una puntata del podcast Royal Obsessed. A detta della Bowie, la scelta sarebbe stata fatta in modo da far apparire la dicitura “Duke and Duchess of Cambridge” nei messaggi privati su Instagram.

Il cambiamento, come già detto, ha in ogni caso stupito i fan che, da sei anni ormai, seguono la coppia sul web. Secondo alcuni royal watchers, questo mutamento sarebbe dettato dalla volontà di Kate – in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica per via dell’ira che le avrebbe il modo in cui è stata descritta dalla rivista Tatler – e William di dare un tocco più personale alla loro presenza online. Una volta notato il cambiamento, numerosi fan della coppia hanno commentato la novità su Twitter.

Diverse persone hanno affermato che, pur essendo abituate alla dicitura “Kensigton Palace”, considerano il nuovo nome scelto dai Duchi di Cambridge molto più appropriato. William e Kate hanno chiaramente dei numeri importanti sui social: su Instagram – social dove Kate ha recentemente condiviso uno scatto inedito del 2019 – vantano circa 11,8 milioni di follower, mentre su Twitter il loro account è seguito da quasi due milioni di persone.

Il cambio di nome dei suddetti profili social è avvenuto in concomitanza con un altro mutamento relativo alla presenza online dei Duchi di Cambridge: una nuova foto del profilo sia su Twitter, sia su Instagram, dove sono stati recentemente postati due video dedicati a uno dei tanti progetti della coppia, dedicato nello specifico alla salute mentale e alla prevenzione dei problemi ad essa legati.