Kate Middleton incinta di due gemelli: l’indiscrezione

editato in: da

Kate Middleton aspetterebbe due gemelli e l’annuncio della quarta gravidanza dovrebbe avvenire in occasione del Natale, quando tutta la Famiglia Reale, tranne Meghan Markle e Harry, sarà riunita a Sandringham.

Questa è l’indiscrezione che trapela dal magazine New Idea che sottolinea come la dolce notizia dovrebbe allietare le feste della Regina Elisabetta in pensiero sia per lo scandalo del figlio Andrea sia per il terremoto suscitato da Harry e Meghan.

New Idea ha raccolto una serie di prove, definite dagli osservatori Reali, che proverebbero la quarta gravidanza di Kate. Tra i primi indizi il fatto che William sia partito solo per il Kuwait e l’Oman, mentre Lady Middleton è rimasta a casa ufficialmente a badare ai bambini in un periodo ricco di impegni anche per loro. Ma in realtà le uniche volte che la Duchessa non ha accompagnato il marito in viaggio era perché incinta o in congedo maternità.

In più la destinazione dell’attuale tour di Stato sarebbe potenzialmente pericoloso per le donne incinte. L’Oman è stato indicato dal Centre for Disease Control and Prevention come “area a rischio malaria“.

Poi, lo scorso 21 novembre Kate ha annullato all’ultimo la sua partecipazione agli Tusk Conservation Awards. Anche in quel caso il motivo ufficiale era legato ai figli, ma il sospetto è che a mettere ko la Duchessa siano state le nausee di cui solitamente soffre nei primi mesi di gravidanza. Nelle precedenti dolci attese, Kate fu costretta a saltare eventi importanti. Non accompagnò nemmeno il figlio George al suo primo giorno di scuola.

Phil Dampier, uno dei massimi esperti della Corte inglese ha affermato: “Non mi stupirei se Kate fosse incinta, dal momento che lei e William hanno deciso di allargare la famiglia”. E prosegue sottolineando come la Duchessa non abbia mai nascosto la sua gioia di essere madre e di preferire quel ruolo agli impegni della Monarchia.

Sebbene il Principe fosse spaventato all’idea di un quarto bebè, afferma l’esperto: “William l’ha sempre sostenuta e farà di tutto per renderla felice, questa è una promessa che ha fatto prima di sposarsi”.

Ad avvalorare i rumors della gravidanza ci sarebbe anche l’indiscrezione del National Enquirer che addirittura precisa che Will e Kate stiano aspettando due gemelli. Un insider ha affermato che la coppia è al settimo cielo, specialmente Lady Middleton sarebbe elettrizzata all’idea di avere due figli, forse un maschio e una femmina.

Non resta che aspettare il prossimo 16 dicembre, come annunciato sul profilo Twitter, quando i Duchi di Cambridge si presenteranno al tradizionale party A Berry Royal Christmas, dove tradizionalmente Kate si veste di rosso. La moglie di William da sempre sceglie il rosso per il mese di dicembre.