Kate Middleton resta a casa coi figli e dà forfait anche al tour ufficiale di William

editato in: da

Kate Middleton in pizzo alla Royal Variety Performance 2019

Kate Middleton resta ancora una volta a casa, dopo il forfait alla serata di gala dei Tusk. La Duchessa di Cambridge non accompagnerà il marito William nel tour ufficiale in Kuwait e Oman. Questa volta però la sua assenza è programmata da tempo.

Perché Kate non parte al fianco del consorte? I loro viaggi di Stato in coppia sono sempre stati un successo, l’ultimo in ordine di tempo è quello in Pakistan dello scorso ottobre. Dunque, per quale motivo Lady Middleton ha scelto di rimanere a Kensington Palace invece che unirsi a William alla volta del Kuwait e dell’Oman. Pare che questo tour sia stato richiesto dal governo britannico, quindi si tratta evidentemente di una missione delicata.

Secondo quanto riporta l’Express, Kate avrebbe deciso di non partite per stare accanto ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Pare che la Duchessa non intenda lasciarli troppo da soli. Il viaggio vede impegnato Will dall’uno al cinque dicembre, un periodo delicato, proprio sotto Natale.

George e Charlotte presto termineranno la scuola e andranno in vacanza e Lady Middleton vuole vivere con loro i preparativi delle Feste natalizie durante le quali si trasferiranno nella loro casa in campagna, nel Norfolk, per poi raggiungere la Regina a Sandringham il 25 dicembre.

Nonostante quello in Kuwait e in Oman sia il primo viaggio ufficiale in quei Paesi per il Duca di Cambridge e sia stato espressamente richiesto dall’ufficio per gli affari esteri del Commonwealth, Kate ha preferito restare coi suoi bambini, anziché accompagnare William.

Una scelta singolare, ma plausibile. Non è la prima volta che i Duchi viaggiano da soli ed è una consuetudine all’interno della Famiglia Reale. Carlo ad esempio qualche giorno fa si trovava da solo in India, proprio in coincidenza col suo compleanno.

D’altro canto, la decisione di Lady Middleton, sempre così dedita al dovere, fa insospettire i media che già ipotizzano che la reale ragione sta in una possibile quarta gravidanza della Duchessa. E questo giustificherebbe il forfait dell’ultima ora alla premiazione dei Tusk Awards. Anche perché la scusa che i royal baby stavano male e la loro tata era irreperibile appare piuttosto debole. Possibile che non conoscano altre baby sitter? Possibile che nessuno dei parenti fosse disponibile a curare i bimbi per qualche ora, da zia Pippa Middleton a nonna Carole o nonno Carlo?

I dubbi sulla dolce attesa si fanno ancora più insistenti.