Kate Middleton, Harry in grave difficoltà le chiede aiuto

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Harry avrebbe contattato segretamente Kate Middleton per trovare una soluzione a tutti i suoi guai e riallacciare i rapporti con la Famiglia Reale, in particolare con suo fratello William e suo padre Carlo.

Secondo quanto riporta il New Idea, il Principe si trova in serie difficoltà, infelice e sfiduciato: non riesce ad ambientarsi a Los Angeles, non riesce a mettere in atto i progetti di sua moglie Meghan Markle ed è triste per aver lasciato la Famiglia Reale e i suoi amici. L’unico spiraglio per rimettere le cose a posto sarebbe proprio Kate Middleton, soprattutto dopo il video sul Commonwealth che avrebbe messo in imbarazzo la Regina Elisabetta.

Stando alle indiscrezioni, Harry vorrebbe trovare una soluzione e mettere una pietra sopra alle tensioni degli ultimi mesi con la sua famiglia d’origine. Ma come ha sottolineato Phil Dampier, autore del libro, Royally Suited: Harry & Meghan in Their Own Words, l’unico modo per appianare le cose è vedersi di persona. Ma pare che Meghan non sia d’accordo a un ritorno in Gran Bretagna.

L’unica alleata di Harry dunque è proprio Lady Middleton. I due sono sempre stati molto uniti. “Quando William cominciò a frequentare Kate, Harry aveva 19 anni. Si è da subito affezionato a lei, l’ha definita ‘la sorella che non ha mai avuto’. Uscivano spesso insieme a tre e Harry e Kate ridevano e prendevano in giro William”, commenta Dampier. Con la Megxit, i due cognati sono stati strappati l’uno all’altra brutalmente. Hanno perso il loro legame spensierato e questo è stato molto difficile da accettare per entrambi.

Secondo Phil, nonostante la Duchessa di Cambridge abbia cercato di fare da pacificatore in passato, Harry teme che abbia rinunciato ad appianare le cose tra lui e William e tra lei e Meghan. “Le priorità di Kate oggi sono altre: i figli e il sostegno al marito e alla Regina”. “Non lascerà che qualcosa possa compromettere quegli obiettivi”. Quindi, è improbabile che sprechi ulteriori energie per far cambiare idea a Meghan.

Da quando i Sussex se ne sono andati a Los Angeles, Lady Middleton ha visto crescere il suo ruolo e la sua visibilità all’interno della Famiglia Reale. E durante l’isolamento la sua popolarità è cresciuta, diventando il membro della Famiglia Reale più amato dai sudditi. Nel frattempo, Harry è sempre più in difficoltà. E come ha confessato una fonte al Sun: “È passato dal sentirsi eccitato per la sua nuova vita, al sentirsi interiormente tormentato“.

Pare che la decisione di Harry di contattare Kate sia arrivata dopo le critiche al video in cui è apparso al fianco di Meghan, dove ha pronunciato il famoso discorso scomodo sugli “errori del passato”, durante il quale è apparso come intrappolato e schiacciato dalla moglie.

Anche se la Duchessa di Cambridge è molto impegnata e concentrata in altro, ci sarà sempre per Harry e quasi certamente è l’unica che potrebbe sbloccare la situazione e riportare il Principe di nuovo a Corte.