“Kate Middleton è incinta”: il rifiuto che scatena il dubbio

Kate Middleton, dal tailleur ciclamino alla tuta nera

Kate Middleton è incinta per la quarta volta? Anche se le ultime apparizioni pubbliche della Duchessa di Cambridge sembrano smentire la gravidanza, le voci di una nuova dolce attesa circolano ancora. Un nuovo dubbio si è insinuato quando la moglie di William ha rifiutato un bicchiere di whiskey durante il suo ultimo tour in Irlanda del Nord.

L’imbarazzo di Kate col whiskey

A ritornare sul tema della quarta gravidanza di Kate Middleton, le esperte di questioni reali del US Weekly, Molly Mulshine e Christina Garibaldi. Le due giornaliste hanno infatti commentato un video condiviso sui social dal corrispondente reale, Richard Palmer, nel quale si vede la Duchessa di Cambridge rifiutare un bicchiere di whiskey in Irlanda, accettato invece da suo marito William.

Il gesto di Kate, che si è vista costretta a declinare il gentile omaggio, anche col rischio di creare qualche imbarazzo, è stato interpretato da molti come un valido indizio che la Duchessa sia incinta. D’altro canto, la Mulshine e la Garibaldi non sono d’accordo e hanno dato un’altra chiave di lettura al rifiuto di Lady Middleton che per altro ha accettato di bere della birra in compagnia di William.

L’interpretazione delle esperte

Secondo le esperte infatti dietro al rifiuto di Kate ci sarebbe solo una questione di etichetta che non ha nulla a che vedere con la gravidanza: “William e Kate hanno visitato Derry e hanno toccato ogni aspetto della vita irlandese. Ma quando Kate non ha voluto il whiskey avrà pensato che probabilmente bere un super alcolico di giorno mentre è al lavoro non fosse il migliore dei comportamenti”.

Mentre per quanto riguarda la quarta gravidanza, le esperte ritengono che per William e consorte non sia il momento giusto. Infatti i Duchi di Cambridge sono sempre più coinvolti con gli impegni di Corte e si preparano a sostenere la Monarchia e la Regina che il prossimo anno festeggerà i 70 anni di regno. Dunque, sarebbe troppo complicato per Kate affrontare una gravidanza che per lei ha sempre significato gravi sofferenze nei primi mesi e poi assentarsi per mesi dai doveri di Corte dopo il parto.

Per altro Kate si sta conquistando la scena negli ultimi tempi. Dopo la prima di No Time to Die, tutto è cambiato. Ha dimostrato di avere un forte legame con Carlo e il suo fantastico abito è andato a ruba, anche se costa 4000 sterline.