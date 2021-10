Kate Middleton, l’abito d’oro da Bond Girl è in vendita e lo puoi comprare anche tu

Kate Middleton in oro alla première di James Bond: è una visione

Kate Middleton ha incantato il mondo col suo abito d’oro, realizzato da Jenny Packham, alla prima di No Time to Die. Ora il vestito da Bond Girl è finalmente in vendita ed è scattata la frenesia da shopping. Tutte lo vogliono e potresti acquistarlo anche tu.

Kate e il look da Bond Girl

Il look d’oro sfoggiato da Kate Middleton è forse il migliore che ha sfoggiato da quando è diventata Duchessa di Cambridge. Il salto di qualità è stato evidente a tutti, nemmeno Daniel Craig, interprete di 007, è riuscito a resistere al suo fascino e si è persino permesso di complimentarsi con lei. La moglie di William è diventata una vera star regale e il merito va in parte anche alla rivalità con Meghan Markle.

Abito d'oro Puoi acquistare online la versione low cost simile al vestito di Kate Middleton alla prima di No Time to Die

L’abito da sera in tulle e paillettes d’oro con lunga cappa a mantello è firmato Jenny Packham, una delle stiliste più amate da Kate Middleton che spesso l’ha scelta per i suoi outfit da gala. Ma il brand annovera tra le sue clienti star del calibro di Angelina Jolie e Taylor Swift.

Dove comprare l’abito di Kate

In particolare il vestito d’oro scelto da Kate costa 4mila sterline (4.708 euro circa). Si pensava che il modello fosse stato creato appositamente per Kate, ma il brand lo ha reso disponibile per l’acquisto online e in negozio, tra cui Neiman Marcus e Net-a-Porter. Nonostante la cifra impegnativa e il modello importante per il quale bisogna avere la giusta occasione, l’abito è andato letteralmente a ruba, tanto che le taglie cominciano a scarseggiare in sole 24 ore dalla messa in vendita. Pare che le misure piccole siano già andate esaurite, almeno nella vendita online. Ancora però la maison non ha fatto sapere se sono previsti nuovi rifornimenti.

Ispirato all’immagine iconica di Jill Masterson, dipinta d’oro e sdraiata sul letto di James Bond nel film Goldfinger del 1964, l’abito è ricoperto di paillettes e cristalli su una base di tulle glitterato. Il mantello ungo fino ai piedi è drappeggiato sulle spalle e sulla schiena per rendere il capo unico e il più possibile glamour. Il modello fa parte di una capsule collection di Jenny Packham, realizzata per celebrare i 60 anni di James Bond.