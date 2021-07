Kate Middleton dà forfait: Mary di Danimarca prende il suo posto con lo stesso look

editato in: da

William e Kate a Euro 2020, George è cresciuto e fa le prove da re

Kate Middleton ha dato forfait a Wembley per la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Costretta all’autoisolamento, non ha potuto accompagnare William allo stadio, ma a prendere il suo posto ci ha pensato Mary di Danimarca che si è presentata con una giacca rossa, pericolosamente simile a quella indossata dalla Duchessa di Cambridge ai quarti di finale.

Kate Middleton è stata messa fuori gioco dopo essere entrata in contatto con una persona positiva lo scorso venerdì. Per questo motivo, è stata costretta ad autoisolarsi, perdono diversi appuntamenti regali, dal party per l’anniversario del Servizio sanitario nazionale a Wimbledon. E ora anche la semifinale che ha visto l’Inghilterra trionfare, anche se con un rigore dubbio. A tifare la Nazionale ci ha pensato William che si è presentato da solo a Wembley. Nemmeno suo figlio George l’ha accompagnato, come era accaduto per la partita precedente.

D’altro canto, il rimpianto per l’assenza di Kate è stato attutito dalla presenza di un’altra testa coronata elegantissima, Mary, la Principessa ereditaria di Danimarca, che è volata a Londra con suo marito Federico (53 anni) e il figlio quindicenne Christian.

Mary e Kate hanno molto in comune in fatto di stile, molto spesso i loro look sono stati messi a confronto proprio per la straordinaria somiglianza. E anche allo stadio, la Duchessa e la Principessa hanno rivelato gusti davvero simili.

Infatti, Lady Middleton scelse per la partita Inghilterra-Germania di sfoggiare una giacca rossa di Zara. Mary alza il tiro e a Wembley indossa un blazer rosso, di fatto riecheggiando i colori della sua Nazionale, firmato Alexander McQueen, che costa 1370 sterline (1.600 euro circa). Anche se il Daily Mail riporta che è si può trovare scontato per 959 sterline.

La moglie dell’erede al trono danese ha abbinato la giacca a una camicia bianca e pantaloni scuri, ispirandosi o meglio quasi copiando l’outfit da stadio di Kate. Per altro Mary ha scelto di indossare uno dei brand preferiti dalla Duchessa di Cambridge: è sfida aperta a colpi di look.

Una somiglianza davvero pericolosa tra i due outfit che però non ha portato fortuna, calcisticamente parlando, a Mary di Danimarca che comunque si è fatta notare con la sua raffinata mise da tifosa.