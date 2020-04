Kate Middleton costretta a pagare lo stipendio a Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Meghan Markle lascia la Famiglia Reale e Kate Middleton è costretta a pagarle lo stipendio. Questo è lo scenario che si realizzerà quando Carlo diventerà Re.

Come è noto, il Principe del Galles continua a mantenere il figlio Harry e sua moglie Meghan, nonostante i due abbiano deciso di separarsi dalla Monarchia e non assolvere alcun impegno di Corte per poter vivere da cittadini privati e guadagnare col proprio lavoro. Anche se, i Sussex hanno fatto male i loro calcoli e fin da subito hanno avuto problemi economici. Trovare lavoro non è facile, anche per il figlio di Diana e consorte

Per loro fortuna, è intervenuto Carlo a salvarli, garantendogli un’entrata certa. Purtroppo, però, a pagarne, in senso letterale, le conseguenze saranno William e Kate. Infatti, quando Carlo salirà al trono, il Duca di Cambridge assumerà il titolo di Duca di Cornovaglia, e insieme agli onori, dovrà farsi carico di tutti gli oneri, compreso il versamento dello stipendio al fratellino Harry.

Insomma, il danno e la beffa per William e Kate che sono ai ferri corti con Harry e Meghan. Anche se i Duchi di Cambridge non potranno lamentarsi dell’eredità di Carlo. Se infatti Lady Meghan e marito si godono la libertà e la villa di Malibu, Lady Middleton e consorte riceveranno il Ducato di Cornovaglia che rende all’anno circa 35 milioni di sterline, stando a quanto riporta il New Idea.

Oggi, la maggior parte di questa cifra viene destinata a sostenere le attività ufficiali e le opere benefiche di Carlo e Camilla, ma anche quelle di Kate e William e di Meghan e Harry.

Certo, i Cambridge non saranno obbligati a mantenere per sempre i Sussex, potrebbero decidere di tagliare loro lo stipendio, ma stando al magazine The Talko, Will dimostrerà di avere “amore fraterno” e permetterà a Harry di mantenere il suo attuale stile di vita.

New Idea sottolinea come Harry e Meghan abbiano sempre contato sulle entrate provenienti dal Duca di Cornovaglia e in tutta trasparenza sul loro sito web avevano pubblicato le cifre elargite dal Principe Carlo per assolvere alle loro attività benefiche, di fatto tali fondi costituiscono il 95% delle loro entrate.

Carlo ha garantito loro questa forma di sussistenza, anche se Meg e maritino potrebbero rifiutare il suo aiuto, come hanno fatto rinunciando ai loro doveri di Corte. Tutto dipenderà forse se Lady Markle riuscirà a sfondare a Hollywood come tanto vorrebbe e se Harry troverà un impiego remunerativo. Intanto, possono contare sul buon cuore del Principe e sperare che in futuro William e Kate facciano altrettanto.