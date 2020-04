Kate Middleton, 9 anni di matrimonio: la svolta che le assicura il trono

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Il 29 aprile 2011 Kate Middleton e William convolavano a nozze per quello che è considerato il Royal Wedding del XXI secolo, con buona pace di Harry e Meghan Markle.

Da allora la commoner ne ha fatta di strada e oggi più che mai ha dimostrato di essere pronta per il trono, al fianco di suo marito. Soprattutto negli ultimi mesi, quando i Duchi di Cambridge si sono trovati in prima linea a sostenere il regno e la Monarchia, travolta prima dagli scandali di Corte e poi costretta all’isolamento sanitario.

William e Kate festeggiano il nono anniversario di matrimonio in quarantena. Ma sul profilo Twitter di Kensington Palace hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno inviato messaggi d’auguri con una foto iconica delle loro nozze, subito dopo la funzione religiosa. Nello scatto, dietro di loro, s’intravede Harry quando ancora erano felici e uniti.

Gli esperti di questioni reali, Richard Fitzwilliams, ha dichiarato all’Express che Kate “è maturata in modo incantevole” da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale.

Lady Middleton ha impressionato favorevolmente l’opinione pubblica in questi ultimi due mesi. Le foto mentre è al lavoro ad Anmer Hall, le video-chiamate assieme a William per sostenere chi sta lottando contro il virus, l’intervista alla BBC dove ha parlato della sua esperienza di mamma dimostrano che ha “un forte senso del dovere” e che è “profondamente impegnata” per il suo Paese.

Mentre l’esperta Katie Nicholl ha sottolineato come William e Kate sono i membri della Famiglia Reale meglio posizionati e ha osservato che non è stato un caso che il Duca di Cambridge sia stato il primo a parlare alla Nazione dopo lo scoppio della pandemia.

Moltissimi dunque gli elogi nei confronti di Lady Middleton che in effetti negli ultimi tempi ha dato grande prova di sé, mostrandosi sempre impeccabile pur nel tentativo di rinnovare l’immagine della Monarchia.

Forse però Meghan Markle aveva ragione quando, sfogandosi sulle critiche ingiuste subite dai media britannici, ha sottolineato come lei e Kate siano state trattate sempre diversamente. La Duchessa di Cambridge non ha subito lo stesso processo che ha vissuto lei.