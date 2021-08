Harry e l’incontro segreto con la Regina al funerale del Principe Filippo

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Le tensioni all’interno della Royal Family non sembrano attenuarsi, da quel fatidico giorno in cui Harry e Meghan decisero di lasciare il loro ruolo e volare oltreoceano. Ma negli ultimi mesi ci sarebbe stato un riavvicinamento tra la Regina Elisabetta e suo nipote, se non addirittura un incontro segreto che si sarebbe tenuto nelle ore successive al funerale del Principe Filippo.

A rivelare questi dettagli è stata una fonte anonima che si è rivolta a Omid Scobie e Carolyn Durand, autori della biografia Finding Freedom che la scorsa estate ha scosso dalle fondamenta Buckingham Palace. Sono emerse novità così interessanti che hanno spinto i due giornalisti a pubblicare una nuova edizione del libro arricchita di un epilogo aggiornato, disponibile a partire dal 31 agosto 2021. Ed è il magazine Town and Country ad anticipare il contenuto di tale epilogo, portando alla luce un appuntamento inedito tra Harry e la Regina Elisabetta.

Il giorno in cui si è tenuto il funerale del Principe Filippo, suo nipote ha lasciato la California (e sua moglie Meghan Markle, all’epoca incinta) ed è approdato a Londra per l’ultimo saluto. In quell’occasione, si è molto parlato dei segnali di tensione tra lui e suo fratello William, ma solo ora emerge un dettaglio che apre nuovi spiragli: pare che Harry abbia avuto modo di incontrare la Regina in gran segreto. La visita, arrivata dopo oltre un anno di separazione a causa della pandemia, sarebbe la prima dopo l’intervista-bomba che lui e Meghan hanno rilasciato ad Oprah Winfrey.

“Vedersi dopo così tanto tempo separati, il periodo più lungo in cui Harry non ha incontrato la Regina, è stato molto speciale” – ha raccontato la fonte anonima – “Nonostante tutto quello che è successo, ha il massimo amore e rispetto per lei. La sua vita dedicata al dovere e al servizio è uno dei tanti modi in cui lo ha ispirato”. Dunque, Harry avrebbe trascorso dei “momenti speciali” con la nonna, in un momento per tutti così difficile per la morte del Principe Filippo.

Tuttavia, il nuovo epilogo di Finding Freedom riporta ulteriori indiscrezioni su quanto starebbe accadendo tra i membri della Royal Family. Secondo delle voci, alcuni reali sarebbero stati contenti dell’assenza di Meghan Markle al funerale di Filippo – essendo incinta della piccola Lilibet, non è potuta volare a Londra. Pare inoltre che lei e Harry si sentano ormai liberati da un peso: “Non hanno rimpianti” – avrebbe affermato una fonte. E addirittura i due coniugi avrebbero preso in considerazione l’idea di rivelare il nome del membro della famiglia che avrebbe fatto commenti razzisti sul piccolo Archie, decidendo però alla fine di rimanere in silenzio.