William e Harry, la riconciliazione è lontana: la lite ai funerali di Filippo

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Le vicende della Royal Family britannica sono costantemente al centro dell’attenzione, in particolar modo dopo l’arrivo di Meghan Markle. Da ormai quasi tre anni, infatti, tra Harry e William vige un rapporto freddo, distaccato, che si è venuto a incrinare ancor di più dopo il trasferimento dei duchi di Sussex negli States. Da quel momento, sono state davvero poche le occasioni in cui i due fratelli si sono incontrati.

La triste notizia della morte del principe Filippo, avvenuta lo scorso aprile, sembrava aver aperto un barlume di speranza: i due fratelli parevano aver abbassato la barriera interposta tra di loro, e avevano presenziato al funerale fianco a fianco. Complice di ciò, Kate, che li aveva aiutati ad avvicinarsi. Il percorso verso la riconciliazione sembrava ormai certo ma, stando a quanto riportato dal Daily Mail, si trattava solo di una parvenza. Dopo essere entrati nel castello, lontani dalle telecamere, pare che tra Harry e William sia scoppiata una lite assai accesa.

Tra i due, sono volate parole profonde, dure e offensive, cariche di rabbia. William avrebbe bollato Meghan come una persona spietata, in riferimento al modo con cui in passato ha trattato il suo staff. Con molta probabilità, complice di questo forte risentimento, è stata l’intervista che i due hanno rilasciato a Oprah, attraverso la quale hanno rilasciato pesanti dichiarazioni nei confronti della Corona inglese. Dichiarazioni, che ancora oggi continuano a essere alimentate.

Sembra però che la Regina Elisabetta sia pronta a mettere una pietra sopra la questione. Sempre secondo il Daily Mail, la sovrana avrebbe infatti già invitato Harry e Meghan al Trooping the Colour 2022, che per l’appunto si terrà il prossimo giugno. Elisabetta festeggerà 96 anni, di cui 70 di Regno, un record assoluto. Sua Maestà spererebbe dunque che i duchi di Sussex tornino a Londra per l’occasione, naturalmente insieme ai piccoli Archie e Lilibet, mettendo finalmente la parola fine a tutta la questione. Insomma, la situazione è ormai diventata parecchio pesante e la riconciliazione è doverosa.

Bisognerà naturalmente capire se i Sussex accetteranno l’invito e se avranno accesso al balcone di Buckingham Palace, dove ogni anno (per lo meno prima del Covid) tutta la Royal Family si affacciava.