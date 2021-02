Harry criticato per aver oscurato il messaggio della Regina

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

L’ultima intervista rilasciata da Harry a James Corden ha causato una pioggia di critiche. Il secondogenito di Diana infatti è stato accusato di aver oscurato il messaggio della Regina. La Sovrana, dopo giorni difficili legati al ricovero del marito Filippo in ospedale a causa di un’infezione, è tornata a mostrarsi in video con lo scopo di sensibilizzare gli inglesi riguardo i vaccini

The Queen ha partecipato a una videocall in cui ha raccontato la sua esperienza con la vaccinazione, chiedendo a tutti di fare un ulteriore sforzo per contrastare la pandemia. “È stata veloce e indolore – ha detto -. Non mi ha fatto male per nulla. Dopo ti senti protetto. E credo che questa sensazione sia molto importante. Ho ricevuto molte lettere di persone che erano sorprese per quanto sia semplice essere vaccinati”. La Regina ha poi paragonato il Coronavirus alla “peste” e ha invitato i sudditi a fare la loro parte perché “è doveroso pensare agli altri prima che a sé stessi”.

Un messaggio importante che secondo molti però sarebbe stato oscurato dalla scelta di Harry di prendere parte al The Late Late Show. Il fratello di William dopo il divorzio dalla Corona ha rilasciato un’intervista a James Corden in cui ha parlato della sua nuova vita in California con Meghan Markle, che è incinta del secondo figlio, e il piccolo Archie.

“Mentre la regina ci esorta a pensare agli altri, il principe Harry si esibisce a Los Angeles e fa l’assurda affermazione di non essersi allontanato dai reali – ha dichiarato il commentatore Phil Dampier -. Su che pianeta si trova? Hollywood suppongo”. Il Daily Mail riferisce che l’intervista i Harry, andata in onda a poca distanza dal messaggio della Regina avrebbe portato “inquietudine” a Buckingham Palace. Nella sua chiacchierata con James Corden, in cui è apparsa in videochiamata anche Meghan Markle, Harry ha spiegato di non essersi allontanato dalla Royal Family, ma di essere fuggito da un “ambiente tossico” causato dall’attenzione dei media.

Affermazioni che sembrano in netto contrasto con le scelte del principe. “Quando la Regina parla dovrebbe avere campo libero”, ha spiegato una fonte di Palazzo, ribadendo come il comportamento di Harry non sia piaciuto affatto alla Sovrana.