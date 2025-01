Georgina Rodriguez si regala una borsa da 30mila euro. Smentita la crisi con Ronaldo

Fonte: IPA Georgina Rodriguez

Da quando è legata a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez si è adattata meravigliosamente alla vita fatta di lusso e ostentazione del calciatore portoghese. Nel suo docu-reality su Netflix – Soy Georgina – la modella e imprenditrice ha mostrato la sua cabina armadio, ricca di borse esclusive, decisamente non alla portata di tutti. Una collezione che si è arricchita ora di un nuovo modello che la Rodriguez si è regalata in occasione del suo 31esimo compleanno. Un dono che ha condiviso sui social, attirando così le critiche di alcuni follower che non hanno apprezzato.

La borsa da 30mila euro di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez si è regalata una borsa Hermès, un modello della collezione Kelly 20 in pelle di serpente verde smeraldo. Sebbene non siano disponibili informazioni specifiche sul prezzo di questo particolare modello, data la sua esclusività è possibile stimarne il valore basandosi sui riferimenti simili. Dovrebbe dunque aggirarsi intorno ai 30mila euro ma potrebbe arrivare tranquillamente anche a 50mila. Una cifra che non sorprende più di tanto, visto che Georgina ha nella sua collezione quella che è considerata la borsa più costosa del mondo: la Birkin Himalaya, dal valore di 300mila euro.

“Da me per me”, ha scritto l’influencer su Instagram, a corredo di un video in cui si mostra mentre scarta questo fantastico regalo che si è fatta per il suo 31esimo compleanno. Un accessorio simbolo di lusso, esclusività, considerato un gioiello ambito da collezionisti e amanti della moda. Questa borsa si aggiunge all’impressionante collezione multimilionaria di Georgina, che comprende, oltre a pezzi esclusivi della casa di moda francese, forse la sua preferita, diversi di Chanel, Dior, Louis Vuitton, Prada e Bottega Veneta.

“Puoi essere meno superficiale?”, “Al tuo posto mi interesserebbe di più aiutare chi ne ha bisogno che mettermi in mostra”, “Georgina, a una ragazza come te che viene da una famiglia umile non serve mettersi in mostra in questo modo”, “L’eleganza viene da dentro, non dal portafoglio”; sono state alcune delle critiche che ha ricevuto la Rodriguez. In tanti l’hanno accusata di essere materialista mentre altri hanno difeso il suo diritto a godersi il successo.

Nessuna crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina

Non solo regali esclusivi e lussuosi, Georgina Rodriguez ha ricevuto per il suo ultimo compleanno pure importanti dimostrazioni d’amore. Come quella di Cristiano Ronaldo, che ha riservato pubblicamente delle dolci parole alla sua compagna. “Per la madre, la compagna, l’amica, mia moglie… Buon compleanno, amore. La tua luce ci illumina e il tuo amore ci contagia“, ha scritto il calciatore. “Ti amo e amo moltissimo quello che siamo insieme”, ha risposto la Rodriguez.

In questo modo hanno messo a tacere le malelingue che sussurravano di una crisi tra i due. Georgina e Cristiano restano una coppia forte e solida. La loro relazione è iniziata per caso, nel 2016, quando lei lavorava come commessa di Gucci. Lui era cliente della boutique e ha iniziato a corteggiarla. All’epoca Cristiano era già padre di un bambino di 7 anni, Cristiano Jr. Successivamente sono arrivati i gemelli Eva e Mateo (grazie all’aiuto di una madre surrogata), Alana Martina e Bella Esmeralda.

Nel post per Georgina, Cristiano chiama la Rodriguez “moglie”, tornando così ad alimentare le voci di un matrimonio segreto che sarebbe stato celebrato dopo la nascita dell’ultima figlia.