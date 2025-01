Georgina Rodriguez copia Chiara Ferragni e ora tutti parlano di separazione con Cristiano Ronaldo

Fonte: IPA Georgina Rodriguez

Tira aria di crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Anzi, c’è chi assicura che la rottura tra i due sia già avvenuta come proverebbero chiaramente le ultime mosse social della modella e influencer. La 29enne ha preso una decisione radicale riguardo ai figli avuti dal calciatore portoghese: lo stesso gesto compiuto da Chiara Ferragni all’indomani della separazione con Fedez e in molti hanno collegato questo movimento ad un possibile allontanamento definitivo di CR7.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono lasciati?

Un cambiamento inaspettato ha suscitato grande scalpore sui social network: Georgina Rodriguez ha iniziato a nascondere con dei cuoricini i volti dei suoi figli, frutto della sua relazione con Cristiano Ronaldo che va avanti dal 2016. L’ex commessa non ha motivato questa scelta alimentando così i pettegolezzi circa una separazione dallo sportivo. Da mesi si susseguono, infatti, le voci circa una rottura tra i due.

E ora in molti hanno fatto notare che di solito è normale coprire i minori sul web nelle prime fasi di una separazione. Un po’ come accaduto a Chiara Ferragni e Fedez: un anno fa, dopo il loro addio, i piccoli Leone e Vittoria non sono stati più mostrati a volto scoperto. Nel caso di coppie separate, un genitore non può pubblicare online le foto del figlio senza il consenso dell’altro. E lo stesso starebbe accadendo a Georgina e Ronaldo.

Al momento non si hanno conferme o smentite a riguardo. Potrebbe anche trattarsi di un banale cambio di rotta: forse i bambini, che sono stati posti sotto i riflettori fin dalla loro nascita, hanno avuto qualche problema in pubblico che potrebbe aver spinto il calciatore e la sua compagna a cercare un modo per proteggere la loro privacy.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non sono mai convolati a nozze ma, secondo i beninformati, avrebbero firmato – dopo la nascita della figlia Alana Martina – un accordo di separazione per tutelare entrambi.

L’accordo di separazione di Georgina e Cristiano Ronaldo

Stando ai dettagli forniti da fonti portoghesi come l’emittente TV Guia, l’accordo di separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez prevederebbe un mantenimento da 100mila euro al mese a vita per lei. Nelle mani dell’influencer finirebbe anche la lussuosa villa di Madrid, una dimora di 4mila metri quadrati acquistata nel 2010 per 5 milioni di euro, ma il cui valore è certamente aumentato nel corso degli ultimi anni.

Pare che l’accordo tra i due sia stato stipulato nel 2017, dopo la nascita di Alana Martina, la prima figlia biologica di Georgina e Ronaldo. Ma la Rodriguez si è sempre sentita anche la madre di Cristiano Ronaldo Junior e i gemelli Eva e Mateo, che lo sportivo ha avuto con l’aiuto di una madre surrogata. Nel 2022 Georgina ha dovuto fare i conti con un parto gemellare al quale è sopravvissuta solo la piccola Bella Esmeralda.

Non è la prima volta che si parla di crisi tra Georgina e Cristiano: già nell’estate 2024 si vociferò di maretta tra i due. Pare che a scatenare continue discussioni tra i due siano state le spese eccessive e la vita lussuosa che conduce la famosa modella. “Tutta questa superbia avrebbe causato una grossa crisi nel rapporto con Ronaldo. Sembra che il calciatore sia deluso da questo cambio di atteggiamento della sua compagna: crede che sia diventata troppo egocentrica da quando è diventata famosa”, aveva spifferato una fonte qualche tempo fa.