Serginho, morto a 20 anni il figlio Diego: il dolore dell’ex calciatore del Milan

Moltissimi fan di Serginho stanno esprimendo cordoglio al calciatore per la perdita di Diego, suo figlio appena ventenne

Fonte: IPA Serginho

Lutto nel mondo dello sport. È morto a soli 20 Diego, il figlio dell’ex giocatore del Milan Serginho. La notizia, arrivata dal Brasile, non chiarisce ancora le cause del decesso, ma il mondo del calcio e i fan si stringono all’ex terzino mostrandogli grande vicinanza e affetto.

Lutto per Serginho, è morto il figlio Diego

Una tragica notizia arriva dal Brasile. Diego, figlio appena ventenne dell’ex terzino sinistro del Milan Serginho, è venuto a mancare per cause ancora ignote, lasciando un vuoto incolmabile nella vita del calciatore e della sua famiglia.

Questa drammatica notizia ha scosso profondamente i fan del calciatore, che si è fatto amare in Italia per la sua carriera nel Milan, con cui ha conquistato un palmarès straordinario: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e un Mondiale per club nel 2007. Serginho ha chiuso la sua carriera nel 2008 con la maglia rossonera, lasciando un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Oggi, Serginho sta vivendo uno dei momenti più dolorosi che si possano immaginare, un lutto che va oltre qualsiasi vittoria sportiva. Sui social, in moltissimi stanno cercando di far sentire tutta la loro vicinanza e solidarietà, esprimendo il proprio affetto attraverso lunghi messaggi di condoglianze e commozione, nel tentativo di offrire un po’ di conforto in questo periodo così difficile.

Lutto per Serginho, i messaggi di cordoglio

Conosciuto come Il Concorde per la sua velocità e il suo cross devastante, Serginho è stato un elemento chiave del Milan dal 1999 al 2008. Arrivato dal San Paolo, nella sua carriera nella squadra rossonera ha collezionato oltre 200 presenze ed è stato capace di trasmettere la sua passione a qualsiasi amante del calcio, al di là della fede alla maglia. Serginho ha avuto modo di portare il suo talento in Italia e di entrare nella rosa dei calciatori iconici anche grazie all’incredibile capacità nel cross e nel dribbling che hanno reso indimenticabile il suo contributo al club, lasciando un’impronta indelebile nella storia rossonera e ottenendo l’affetto di molti.

Un affetto che si sente forte e chiaro sui social in un momento di vero dolore: in moltissimi hanno scelto di inviargli le condoglianze provando a trasmettere tutta la vicinanza e il sostegno possibili. Primo su tutti il club rossonero, che sui suoi canali ha scritto: “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori.”

Non da meno altri due club lombardi: l’Inter, storica nemesi del club che ha potuto collaborare con Serginho, ha espresso belle parole di cordoglio: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego”. Insieme ai neroazzurri anche il Monza: “Adriano Galliani e AC Monza sono vicini a Serginho e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell’amato Diego”.