Cosa si nasconde, davvero, dietro Scientology?

Fonte: Getty Images La chiesa di Scientology a Los Angeles

Sono tante le persone che hanno aderito alla Chiesa di Scientology in questi anni, a quell’organizzazione che dal lontano 1954 raccoglie e diffonde il verbo di L. Ron Hubbard basato sul libro Dianetics: The Modern Science of Mental Health. Tra questi ci sono anche i divi del grande schermo, le celebrities di Hollywood che tutti conosciamo. Sostenitori di un culto affascinante, controverso e ancora troppo incompreso che ancora oggi desta molte perplessità a chi lo osserva da fuori.

Dubbi avanzati da quei stessi seguaci che, una volta dentro l’organizzazione, hanno scelto di uscirne senza mai però rivelarne i motivi. Tra questi Brad Pitt, che si era avvicinato al culto per seguire la sua allora fidanzata Juliette Lewis, e John Travolta, uno dei massimi promotori della Chiesa di Scientology allontanatosi poi dalla stessa, secondo alcune fonti statunitensi, dopo che l’organizzazione si era detta contraria alle cure che sua moglie, scomparsa a causa del cancro, si era sottoposta.

Sono rimasti fedeli in maniera assoluta, invece, Nancy Cartwright, Jason Lee, Elisabeth Moss, Isaac Hayes e anche David, il padre di Jennifer Lopez che, a quanto pare, avrebbe destinato all’organizzazione tutte le sue risorse economiche. E poi c’è lui, uno dei massimi esponenti del culto, l’attore che proprio per la sua devozione incondizionata alla chiesa è finito più volte nel mirino delle critiche: stiamo parlando di Tom Cruise.

Ma cosa si nasconde, per davvero, dietro a Scientology? E come mai nonostante le ambiguità, le accuse e le denunce di alcuni ex membri, oggi la chiesa continua a contare centinaia di migliaia di adepti?

La chiesa di Scientology

Scientology, anche conosciuta come Chiesa di Scientology, è riconosciuta all’unanimità come un’organizzazione basata sulle credenze e sulle pratiche ideate e promosse da L. Ron Hubbard. È il nome stesso, che in italiano può essere tradotto come scientologia, a fornirci un primo indizio su un culto che si basa sul sapere, degli umani, dell’universo e di tutte le forme di vita.

Più controverso, invece, è l’appellativo religioso che viene utilizzato con cautela e in maniera differente in diverse parti del mondo. Scientology è riconosciuta come associazione religiosa solo negli Stati Uniti, dove esiste la sede principale a Los Angeles, in Australia e in Inghilterra dal 2013. In quasi tutti i Paesi in Europa, invece, la chiesa non è considerata tale.

I numeri di Scientology sono altissimi, e parlano di milioni di adepti in tutto il mondo. Tuttavia non c’è nessuna fonte che possa confermare i dati in maniera precisa e assoluta. In Italia, invece, secondo il Cesnur, hanno aderito al movimento almeno 50.000 italiani.

L. Ron Hubbard, il fondatore

Per scoprire la storia di Scientology, e per comprendere tutto ciò che si nasconde dietro al culto, dobbiamo per forza parlarvi di L. Ron Hubbard, il suo fondatore.

Scrittore statunitense, il padre di Scientology si è affermato nel settore come scrittore di romanzi di vario genere, tra cui anche quelli di fantascienza. La sua è stata una vita movimentata, almeno è questo quello che ha sempre raccontato, tuttavia sono molte le persone che lo hanno definito un bugiardo patologico dalla fervida fantasia. Fatto sta che il suo successo da scrittore era innegabile, prima e dopo Dianetics: The Modern Science of Mental Health, il libro sul quale oggi, come ieri, si basa la dottrina.

In questo testo L. Ron Hubbard ha messo a punto una nuova disciplina basata sul controllo e sullo sviluppo del pensiero umano volta sia a liberarlo totalmente dai condizionamenti che a guarire e a prevenire le malattie psicosomatiche. Le sue tesi sono state ampiamente criticate sin dalla pubblicazione del libro proprio a causa della mancanza di fondamenta scientifiche.

Nonostante le perplessità e i giudizi negativi, Dianetics: The Modern Science of Mental Health si è affermato sul mercato come uno dei più grandi successi editoriali dello scorso secolo, con milioni di copie vendute. Forte di così tanta fama, Hubbard decise di aprire delle scuole per diffondere la disciplina e il metodo raccogliendo numerosi consensi, almeno nel primo anno.

Nel 1952, con l’obiettivo di rafforzare le sue teorie, fondò la Hubbard Association of Scientologists, dalla quale un anno dopo nacque la Chiesa di Scientology.

Denunce, multe per truffa e altri problemi con la legge costrinsero però L. Ron Hubbard a ritirarsi dalle scene, probabilmente anche per paura di essere messo sotto inchiesta. Nel 1982 abbandonò la sua chiesa andando in esilio a Creston, in California, dove morì il 24 gennaio del 1986 a causa di un ictus.

La diffusione del culto

Con la morte del suo fondatore, il successo di Scientology non si arrestò e, anzi, crebbe in maniera esponenziale grazie all’utilizzo del web. Fu proprio negli anni ’90 che, il mondo intero, conobbe questo culto tra entusiasmo e diffidenza. Ma cos’è che faceva, e fa tutt’ora, avvicinare le persone alla chiesa?

Scientology dichiara di affondare le basi della sua dottrina sulla conoscenza e sulla scienza che mettono al centro di tutto l’essere umano e le sue potenzialità, spirituali e materiali. Grazie alla disciplina, le persone sarebbero in grado di guarire dalle malattie con la forza del pensiero, di controllare ogni cosa e di evolversi, naturalmente, verso il bene. La “mente cosciente” che mira a formare questa dottrina, infatti, aiuterebbe chiunque a liberarsi dai condizionamenti sociali e dagli eventi traumatici per riscrivere il proprio destino.

Ovviamente per praticare questa ascesa è necessario, oltre a studiare, anche a sottoporsi a dei riti come quello del battesimo celebrato dal ministro ordinato. Non ci sono preghiere in Scientology, quanto più sessioni di auditing da seguire, che si snodano su più livelli, per arrivare allo status più elevato. Secondo alcune fonti, i membri della chiesa sarebbero anche in possesso di facoltà paranormali, le stesse che però chi è fuori, secondo il suo fondatore, non può comprendere.

Le prime controversie: il caso Lisa McPherson

Sull’onda del successo, Scientology si ritrovò sotto accusa per il decesso di Lisa McPherson avvenuta il 5 dicembre 1995. La donna, di soli 36 anni, morì dopo essere rimasta segregata per 17 giorni all’interno di una struttura alberghiera di proprietà della Chiesa.

Lisa, membro dell’organizzazione da quando aveva solo 18 anni, aveva da poco raggiunto il livello “Clear”, lo stato che consente all’uomo di liberarsi dalla mente reattiva che è causa di insicurezze, irragionevolezza e irrazionalità.

A quanto pare, però, l’anno prima di morire Lisa aveva provato ad allontanarsi dalla chiesa, ma senza riuscirci. La donna, inoltre, fu ricoverata in un ospedale psichiatrico per i suoi comportamenti fuori controllo. Ritornata nell’organizzazione fu sottoposta alle cure dei membri di Scientology che, a loro volta, aberrano le pratiche mediche. Cosa sia successo in quei 17 giorni di segregazione nessuno lo sa, quello che è certo è che il 5 dicembre Lisa è morta.

A fare luce sulla vicenda ci fu il medico legale incaricato di seguire il caso che dichiarò che la donna si trovava in una condizione di forte disidratazione e deperimento. Scientology si è sempre dichiarata estranea ai fatti contestando la versione del medico che poi ha ritrattato la causa del decesso. Alla fine le accuse contro la chiesa sono cadute nel 2004, ma ancora oggi Fannie McPherson, madre di Lisa, chiede verità e giustizia per la morte di sua figlia.

Le polemiche e le perplessità

Il caso di Lisa McPherson è forse la più eclatante controversia che ha coinvolto Scientology, ma non è certo l’unica. Sin dalla sua fondazione, infatti, l’associazione è stata fortemente criticata dalla comunità scientifica e da quella medica. Accusata di truffa e di essere una setta, l’organizzazione si è sempre difesa utilizzando il pensiero del suo fondatore che vedeva nell’ostilità un complotto da parte dei suoi nemici.

L. Ron Hubbard si scagliò anche contro il pensiero dell’American Psychological Association dichiarando che le critiche nascondevano la volontà di annientare le sue scoperte che, invece, avrebbero potuto sostituire le tesi moderne della psicologia e della psichiatria. Perché Scientology è fonte di conoscenza assoluta e si contrappone alla medicina che invece è una falsa scienza.

Il pensiero del fondatore esiste e persiste ancora oggi nella Chiesa di Scientology, al punto tale che le uniche cure che i membri riconoscono sono quelle spirituali. Le medicine, e le cure tradizionali, invece, danneggerebbero la mente cosciente e lo spirito.

Un’altra critica che ruota intorno a Scientology, è quella relativa ai suoi costi. Si tratterebbe, infatti, della “religione” più costosa del mondo se si sommano i prezzi dei libri, dei contenuti audio e video, e dei corsi diffusi dall’organizzazione. A questi, poi, si aggiungono le donazioni obbligatorie da parte dei membri che permettono di raggiungere gli status più elevati nella comunità.

Le perplessità aumentano anche quando si analizza, più da vicino, quella che è una parte del manifesto di Scientology, da alcuni considerata pericolosamente una setta. Hubbard, quando ne era ancora a capo, aveva stilato una procedura di attacco per tutti i nemici della chiesa, motivo per cui i membri si dichiarano pronti a intraprendere qualunque azione nei confronti di chi osi criticare la loro dottrina pubblicamente.

Alle tante polemiche, si aggiungono anche le denunce per culto totalitario, che sono arrivate dal Belgio, o per dottrina pericolosa, come l’ha definita la Francia che ha condannato l’organizzazione per truffa nel 2009. Nel corso degli anni la Chiesa è stata spesso al centro di controversie legali per maltrattamento di persone, per minacce, ricatti ed estorsioni, per truffa ed evasione fiscale.

Scientology in Italia

Scientology è arrivato anche in Italia, lo ha fatto negli anni ’70 quando nel Bel paese è nato il primo istituto fondato da L. Ron Hubbard. Nel nostro territorio, a differenza di alcune parti del mondo, l’organizzazione non ha mai paventato basi religiose, ma piuttosto scientifiche, almeno all’inizio. Solo negli anni ’80 nascerà la Chiesa Scientology.

Anche in Italia, così come è successo negli altri Paesi d’Europa, i centri di diffusione del culto sono stati oggetto di polemiche e critiche, nonché di indagini condotte da parte delle autorità per truffa, pubblicità ingannevole ed esercizio abusivo della professione medica.

Un uomo nel Trevigiano, da anni membro dell’organizzazione, nel 2015 decise di raccontare la sua esperienza all’interno della chiesa una volta fuori da questa. Descrisse l’organizzazione come una gabbia, parlando di manipolazione e di costi proibitivi.

Nonostante le tante perplessità, a oggi pare che migliaia di cittadini abbiano aderito al culto. La più grande Chiesa di Scientology si trova a Milano, mentre in tutto il territorio nazionale si contano una ventina di sedi. Secondo i dati diffusi dalla stessa chiesa, gli italiani – tra fedeli e simpatizzanti, sarebbero circa 200.000.