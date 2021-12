Impacchettare i regali in modo sostenibile: ecco come fare!

Pensate a quanti pacchetti scarterete a Natale. E poi pensate a tutto quello che getterete via dopo averli scartati: carta, plastica, imballaggi… un mucchio di rifiuti che spesso non sono nemmeno riciclabili. Non sarebbe bello incartare i nostri regali in modo zero waste o almeno un po’ più amico dell’ambiente? Ecco qualche idea per voi per realizzare pacchetti regalo sostenibili!

Come impacchettare i regali in modo sostenibile: il furoshiki

Il furoshiki è un modo di impacchettare i regali che viene dal Giappone e che, originariamente, non serviva affatto per incartare doni. Nacque infatti per trasportare oggetti o essenziali da bagno o cambi di vestiario. Dopo la Seconda Guerra mondiale, con l’avvento dei sacchetti di plastica, il furoshiki venne utilizzato molto meno, fino ad essere riscoperto negli ultimi anni, come alternativa sostenibile ai classici pacchetti regalo.

Si tratta infatti di un involucro di stoffa che viene chiuso con un nodo. La stoffa poi può ovviamente essere riutilizzata come foulard, strofinaccio o fazzoletto, o per impacchettare nuovi doni!

Come impacchettare i regali in modo sostenibile: la carta da pacchi

Semplice e classico! L’importante è cercare carta che provenga da foreste coltivate in modo responsabile, quindi certificata FSC. Se, al posto di strappare la carta, riuscite a conservarla, potete riutilizzarla. Spesso, chiudendo il pacco con un nastro, potete anche evitare l’uso dello scotch. Anche qui, preferite quello in carta al posto di quello trasparente in plastica.

Come impacchettare i regali in modo sostenibile: la carta di giornale

Metodo davvero zero waste! Se avete dei giornali in casa che gettereste via, potete utilizzarne le pagine per impacchettare i vostri regali! Tra l’altro, la carta dei quotidiani si presta molto bene ad essere colorata, quindi potete realizzare davvero degli involucri unici per i vostri doni natalizi!

Come impacchettare i regali in modo sostenibile: acquistare on line

Spesso non ci si pensa, ma, soprattutto se immaginate di non aver occasione si vedere il destinatario del dono, acquistare i regali on line e farli spedire direttamente all’interessato, vi risparmia un doppio impacchettamento. Ovviamente, l’ideale è scegliere spedizioni realizzate con buste riciclabili o in cartone, evitando imbottiture riempitive in plastica o polistirolo.

Come impacchettare i regali in modo sostenibile: scatole

Se il vostro regalo si presta, potete inserirlo all’interno di una bella scatola, che potrete chiudere con un nastro. La scatola potrà poi essere utilizzata dal destinatario per qualunque tipo di uso!