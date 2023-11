Chi è Javier Milei, il nuovo Presidente dell’Argentina e con chi è fidanzato

Milei, il candidato di estrema destra, ha vinto le elezioni presidenziali in Argentina in una relazione con l'attrice Fátima Florez

In una svolta sorprendente per la politica argentina, l’elezione presidenziale ha visto trionfare Javier Milei, un candidato etichettato come ‘anarco-capitalista’, che ha superato il suo avversario Sergio Massa con oltre il 55% dei voti. Nel suo primo discorso dopo la vittoria, Milei ha avvertito che “i cambiamenti saranno drastici. Non ci sarà spazio per il gradualismo”.

Chi è Javier Milei

Nato il 22 ottobre 1970 a Buenos Aires, Argentina, Javier Milei ha radici italiane e proviene da una famiglia umile: suo padre era un autista di autobus e sua madre una casalinga. Ha una sorella minore, Karina, con cui condivide un legame profondo. La curiosità di Milei per l’economia iniziò in tenera età, stimolata dal crollo del tasso di cambio e dall’iperinflazione che colpì il suo paese. Dopo aver completato gli studi secondari presso la Scuola Cardenal Copello, si è laureato in Economia presso l’Università di Belgrano e ha proseguito con due master in ambito economico.

Prima di entrare in politica, Milei ha avuto una carriera variegata: è stato capo economista presso diverse istituzioni e ha lavorato come consulente governativo. Per oltre due decenni, ha insegnato materie economiche in parecchie università, diventando una figura influente nel panorama accademico argentino. La sua presenza nei media è cresciuta notevolmente dal 2014, quando ha iniziato a partecipare a programmi televisivi e radiofonici, diventando noto per il suo stile di comunicazione diretto e a volte controverso. Nel 2018, ha esordito anche come attore nel suo spettacolo teatrale “El consultorio de Milei”.

Candidato per il partito La Libertà Avanza, Javier Milei si è posizionato come critico verso la tradizionale classe politica, proponendo riforme radicali come l’abolizione della Banca centrale e la dollarizzazione dell’economia. Nega il cambiamento climatico, considera l’educazione sessuale un “complotto contro la famiglia”, vuole vietare l’abortoe liberalizzare il possesso di armi. Inoltre, ha sollevato interrogativi sul numero ufficiale dei desaparecidos durante la dittatura in Argentina.

Il 19 novembre 2023, Milei ha ottenuto una vittoria significativa nelle elezioni presidenziali, raccogliendo quasi il 56% dei voti, superando il suo avversario Sergio Massa. La sua presa di possesso è prevista per il 10 dicembre 2023, coincidendo con il quarantesimo anniversario del ritorno della democrazia in Argentina dopo l’ultima dittatura militare.

Fonte: Getty Images

Fátima Florez è la compagna di Milei

La vita privata di Javier Milei, il neo presidente dell’Argentina, è stata recentemente arricchita dalla sua relazione con l’attrice e comica Fátima Florez, nota soprattutto per le sue imitazioni di personalità famose. Nata Maria Eugenia Florez nel 1981 nel quartiere di Olivos, nella periferia di Buenos Aires, Fátima Florez è diventata un volto noto negli ambienti artistici argentini.

Ha iniziato la sua carriera come ballerina all’età di 17 anni e dopo un periodo in Perù, è tornata in Argentina, dove ha continuato a lavorare in teatro, televisione e radio. La sua abilità nel trasformarsi in celebrità come Michael Jackson, Marilyn Monroe e l’ex presidente argentino Kirchner.

Fátima e Javier Milei si sono incontrati in un programma televisivo. La loro relazione è stata confermata pubblicamente solo alla fine di agosto 2023, quando Fátima ha rivelato i dettagli del loro legame durante uno show televisivo popolare in Argentina, “La tavola di Mirtha”. Ha descritto come la loro relazione sia cresciuta gradualmente, iniziando da scambi su Instagram, specialmente durante un periodo in cui lei era in Uruguay per lavoro. La loro storia ha suscitato interesse sia per la natura privata che per l’influenza pubblica, dato il ruolo prominente di Milei nella politica argentina e la popolarità di Fátima nel mondo dello spettacolo.

Fonte: Getty Images

Le Intenzioni di Javier per l’Argentina

Javier Milei, il candidato che si autodefinisce anarco-capitalista e di estrema destra, ha recentemente segnato un punto di sicuramente svolta nella politica argentina vincendo il ballottaggio delle elezioni presidenziali.

Superando Sergio Massa, attuale ministro dell’Economia e figura di spicco del centrosinistra, Milei ha ottenuto il 55% dei voti. Il suo successo è stato particolarmente marcato nelle province di Mendoza, dove ha raccolto il 71% dei voti, e Córdoba, dove ha ottenuto il 74,14% – una vittoria che ha superato le aspettative dei sondaggi pre-elettorali.

Nel suo primo messaggio alla nazione come neopresidente, Milei ha espresso un avvertimento chiaro alla futura opposizione. Ha sottolineato che conflitti sindacali e sociali volti a bloccare le riforme del suo governo non saranno tollerati. “Sappiamo che ci saranno settori che resisteranno al cambiamento“, ha dichiarato Milei, delineando un panorama di riforme economiche rapide e profonde. “La situazione è critica”, ha aggiunto, “i cambiamenti saranno drastici. Non ci sarà spazio per il gradualismo e la timidezza”.

Tra le prime figure internazionali a congratularsi con il nuovo presidente argentino c’è stata quella di Donald Trump, che ha espresso orgoglio e fiducia nella capacità di Milei di trasformare l’Argentina. D’altra parte, il presidente della Colombia Gustavo Petro, una figura di spicco della sinistra latinoamericana, ha espresso preoccupazione per la vittoria dell’estrema destra, riflettendo sulla situazione politica e sociale in America Latina e sulla risposta del neoliberismo agli attuali problemi dell’umanità.