Calendari dell’Avvento 2025: la classifica dei 10+2 più desiderati che fanno sold out

10 calendari beauty (+2 per le coccole e il relax) che non puoi farti sfuggire quest'anno. E che renderanno il countdown natalizio davvero magico

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I Calendari dell'Avvento beauty (e non solo) più desiderati del 2025

C’è un incantesimo che si ripete ogni anno con una tradizione che si tramanda da generazioni e che rende l’attesa a dir poco magica. Sto parlando del countdown più scintillante di sempre, quello che dal 1° dicembre ci accompagna fino al giorno di Natale. Sono tantissime le usanze nel mondo che scandiscono il periodo, ma la più bella e la più affascinante è quella del Calendario dell’Avvento, non più solo per bambini, ma un vero e proprio oggetto del desiderio da regalare e da regalarsi.

Ed è proprio di Calendari dell’Avvento che parliamo oggi, di quelli beauty che si prendono cura di mente e fisico. Di quelli che, casella dopo casella, ci accompagnano al giorno del Natale prendendosi cura della pelle del corpo e del viso, dei nostri look e anche dei nostri sensi. Ne ho selezionati 10+2 tra i più desiderati, tra best seller, novità e certezze, che rendono l’attesa una vera e propria gioia per tutti i sensi. Scopriamoli insieme.

Calendario dell’Avvento Rituals

È un rituale, come il nome stesso suggerisce, quello offerto dall’azienda che da sempre si prende cura di corpo e mente con prodotti che avvolgono i sensi, che rigenerano e che coccolano l’epidermide. Il Calendario dell’Avvento Rituals, tra i più venduti su Amazon e non solo, è proprio questo: un concentrato di meraviglia capace di regalare momenti di relax, benessere e magia.

Cosa troviamo al suo interno? 24 regali esclusivi, uno ogni giorno dal 1° dicembre fino a Natale, tra trattamenti corpo avvolgenti, formule nutrienti per i capelli e suggestive fragranze per la casa. Non sono solo i prodotti a incantare, ma anche il design del calendario stesso: una ghirlanda ispirata alle tradizioni natalizie che aggiunge un tocco di magia alla casa.

Il prezzo? Solo 89.90 per una scatole delle meraviglie il cui valore va oltre i 150 euro. Un regalo perfetto da regalare e regalarsi per vivere tutto l’incantesimo dell’Avvento.

Amazon

Compra il Calendario dell’Avvento Rituals su Amazon e approfitta delle spedizioni veloci

Calendario dell’Avvento Yves Rocher

24 sorprese di bellezza tra prodotti per la cura del corpo, del viso e dei capelli, trucco e profumi: è questa la premessa del Calendario dell’Avvento Yves Rocher che ci accompagna durante la stagione natalizia con coccole in formato famiglia. Al costo di 77,90 euro è possibile concedersi tutta una serie di best seller, una volta al giorno, tra grandi classici e qualche limited edition.

Il calendario contiene 6 prodotti in formato originale e 18 articoli in formato viaggio, così da portare la bellezza ovunque, anche in viaggio o a casa dei parenti A Natale. La confezione poi, con il suo design elegante che richiama i colori del Natale, diventa un perfetto complemento di design, da posizionare in bella vista o da mettere sotto l’albero.

Amazon

Acquista il Calendario dell’Avvento Yves Rocher su Amazon

Calendario dell’Avvento Nivea

Il Calendario dell’Avvento Nivea è un dono formato famiglia che può essere utilizzato da tutti. Perfetto come regalo, o autoregalo, contiene 24 prodotti di qualità, tra accessori e articoli per la cura della pelle, che si nascondo dietro 24 finestrelle da aprire un giorno alla volta.

Cosa troviamo all’interno? I best seller dei marchi Nivea e Labello per prendersi cura di viso, labbra, corpo, mani e capelli durante l’Avvento, e per tutto il 2026 per un totale di 19 prodotti beauty e skincare routine e 5 accessori, tra cui roller per il viso ed elastici per capelli. Il prezzo è di 73,99 euro, ma con il Black Friday il calendario può essere tuo a 47,99 (risparmi il 35%). Un’occasione unica, questa, per fare un regalo speciale, o regalarsi un momento di coccole tutto per sé.

Amazon

Il Calendario dell’Avvento di Nivea in super sconto grazie al Black Friday

L’OCCITANE – Calendario dell’Avvento 2025

È un calendario di lusso e bellezza, quello offerto da L’Occitane che ci accompagna per tutto dicembre trasformando casa nostra in una Spa. All’interno, infatti, troviamo 24 giorni di coccole per il corpo, per il viso e per i capelli a un prezzo di 99 euro. Il valore reale? 184 euro, questo vuol dire che risparmiamo quasi la metà.

Cosa c’è all’interno del Calendario Dell’Avvento L’Occitane? Senza spoilerare troppo, posso dirti che nelle caselline troverai il best seller del brand, tra cui crema, siero e balsamo viso della linea Immortelle, e i famosi prodotti corpo della linea Almond.

Amazon

Acquista il Calendario dell’Avvento L’Occitane per fare scorta di bellezza di lusso

W7, il Calendario dell’Avvento Beauty Blast

Beauty Blast è il regalo perfetto per tutte: figlie, sorelle, mamme e fidanzate. Ed è adatto a tutte le tasche, considerando che il suo costo è di appena 30 euro. Piace tanto, ed è tra i best seller, proprio per il suo perfetto rapporto tra pezzo e qualità.

All’interno troviamo una selezione dei prodotti W7 più venduti e amati sui social tra cosmetici in formato standard e da viaggio. Tra i più desiderati ci sono ombretti, eyeliner, lucidalabbra, mascara e detergente.

Amazon

Il Calendario dell’Avvento economico che piace a tutte è disponibile su Amazon

Maybelline New York, il Calendario dell’Avvento che ti accompagna fino a Capodanno

Coccole per il viso e make up impeccabile sempre garantito: è questa la promessa del Calendario dell’Avvento di Maybelline New York che contiene ben 31 caselline per accompagnarci, giorno dopo giorno, fino a Capodanno. Il calendario contiene 25 prodotti, tra cui quattro firmati Garnier, e 5 goodies, per occhi, labbra, viso e unghie, che celebrano la bellezza ogni giorno a dicembre. Il costo? Solo 87 euro.

Amazon

Il Calendario dell’Avvento che ti accompagna fino a Capodanno a un prezzo top

L’Oréal Paris, Calendario dell’Avvento

24 doni che celebrano la bellezza durante le feste con prodotti iconici. Questo è il Calendario dell’Avvento di L’Oréal Paris che, giorno dopo giorno, si prende cura di viso e capelli, non trascurando chiaramente il make up. Cosa troviamo al suo interno? 17 trucchi, 4 prodotti per la cura del viso e 3 prodotti per la cura dei capelli al costo di 98 euro.

Amazon

Il calendario dell’Avvento da regalare e regalarsi per celebrare la bellezza

E non è tutto perché L’Oréal Paris quest’anno raddoppia con un mini-calendario, in formato 12 giorni, per accompagnare le donne, e coccolarle, proprio nei momenti clou dei preparativi al Natale. I doni da scartare sono, appunto, 12 e comprendono 8 trucchi, 2 prodotti per la cura del viso e 2 prodotti per la cura dei capelli.

Compra qui il Calendario dell’Avvento 12 Giorni di L’Oréal Paris a 49 euro

Revolution Makeup Advent Calendar 2025

Il Calendario dell’Avvento di Revolution Make Up contiene tutto il necessario per trascorrere un anno all’insegna della bellezza. Nelle 24 caselline, da aprire tutti i giorni, troverai infatti 24 prodotti beauty per labbra, occhi, viso e accessori, tra prodotti best seller e virali in formato full size. Una scatole delle meraviglie da regalarsi e da regalare per un Natale sostenibile.

Il calendario, infatti, contiene solo prodotti cruelty free e vegan approvati da Peta. Il costo? Solo 50 euro grazie allo sconto Amazon.

Amazon

Revolution Makeup: il Calendario dell’Avvento Beauty che piace a tutte

Calendario dell’Avvento Catrice

Se cerchi un regalo per una persona ossessionata dal make up, allora, il Calendario dell’Avvento di Catrice è quello giusto, anche come auto-regalo. Ispirato al glamour degli anni Venti e al Grande Gatsby, questo cofanetto dal design elegante e natalizio, ha tutto ciò che serve per scintillare durante le feste e non solo. All’interno, infatti, troviamo 24 prodotti full size, tra classici intramontabili e novità, per viso, occhi, labbra e unghie. Tutto al prezzo di 54 euro.

Amazon

Il Calendario dell’Avvento Catrice con 24 prodotti full size

Accentra, il Calendario dell’Avvento per ragazze

È il regalo perfetto per le giovani donne che vogliono prendersi cura di sé, e le recensioni non fanno che confermarlo. A magico l’Avvento di figlie, nipoti e ragazze ci pensa il Calendario dell’Avvento Accentra che si presenta con un dolcissimo design. La vera meraviglia, però, è custodita al suo interno: 24 prodotti, tra cui lozioni corpo, bombe da bagno, balsamo labbra, per accompagnare le giovanissime fino al giorno di Natale. Il costo? Solo 30 euro.

Amazon

Il Calendario dell’Avvento per le giovani donne che vogliono prendersi cura di sé

Calendari dell’Avvento per il benessere e il relax

Abbiamo parlato di bellezza, skincare e make up con 10 dei Calendari dell’Avvento 2025 tra i più desiderati. Ma la bellezza, lo sappiamo, è fatta anche di coccole e relax che passano per i sensi. Per questo nella lista dei calendari imperdibili di quest’anno non potevo non aggiungere due cofanetti magici dedicati al benessere.

Il primo è quello di Pukka, un Calendario dell’Avvento low cost, ma di qualità, che accompagna i giorni di dicembre con tisane, infusi e deliziose erbe biologiche. Una selezione unica, che si concretizza con 24 bustine con altrettante miscele accuratamente selezionate, per portare magia e calore ogni giorno dal 1° al 24 dicembre. Accendi una candele, un po’ di musica soft e preparati a gustare una varietà di sapori dal tocco speziato e festivo.

Il costo? Meno di 15 euro grazie alle offerte del Black Friday. Una coccola da regalare e da regalarsi.

Amazon

Il Calendario dell’Avvento con tisane che ti coccola per tutto dicembre

E poi, non poteva mancare nella nostra lista dei desideri, il regalo più profumato di sempre: il Calendario dell’Abvento Yankee Candle che trasforma il conto alla rovescia di Natale in un’esperienza sensoriale. Al suo interno troviamo 24 candele profumate che durano fino a 6 ore, e un porta candele in vetro con costellazione argentata, in 8 magiche profumazioni che includono i classici preferiti delle feste come Christmas Cookie, Christmas Eve e Cinnamon Stick. Il costo? Solo 33 euro grazie all’offerta Amazon.

Amazon

Il Calendario dell’Avvento profumato che porta la magia in casa