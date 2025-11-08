Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Amazon Calendario Avvento Nivea 2025

Il momento più aspettato e magico dell’anno si avvicina, dicembre 2025 è praticamente alle porte — specie per chi non sta più nella pelle — e questo significa solo una cosa: urge iniziare i preparativi per renderlo più speciale di sempre. D’altronde si sa, non è mai troppo presto, figurarsi quando manca poco più di un mese alla data clou.

E se l’attesa del Natale fosse essa stessa il Natale? È probabilmente questo il segreto per vivere la festività con lo stesso spirito con cui la vivevamo da bambini, godendo di ogni attimo con le farfalle nello stomaco. Esattamente in questa ottica, i beauty brand sfornano con una puntualità invidiabile Calendari dell’Avvento incredibili: quest’anno partiamo da quello firmato Nivea, perfetto per chi non intende rinunciare mai alla cura di sé a trecentosessanta gradi.

NIVEA Calendario dell'Avvento 2025 Calendario Avvento beauty con prodotti e accessori selezionati NIVEA e Labello

Il Calendario dell’Avvento di Nivea 2025 offre ben 24 caselle dietro alle quali si nascondono altrettanti prodotti Nivea e Labello di alta qualità alternati ad accessori, tutti per ritagliarsi il proprio momento di coccole quotidiano: cura del viso, delle labbra, del corpo, dei capelli e delle mani, nessuno è escluso. Un’idea regalo sicuramente perfetta per prendersi cura di partner e familiari, ma anche di sé stessi.

Il prezzo è di 73,99 €, e ciò corrisponde a circa 3 € a pezzo, il che costituisce certo un vantaggio notevole rispetto all’acquisto periodico dei singoli prodotti.

Cosa contiene il Calendario dell’Avvento di Nivea 2025?

Resistere alla curiosità non è il tuo forte? Di seguito lo spoiler (dettagliatissimo) che aspettavi. Sono ben 10 i prodotti per la cura del viso, del corpo e delle labbra in full-size, 9 le mini-size e 5 gli accessori. Ecco di cosa parliamo:

Creme (30ml): la celebre crema multifunzione per un’idratazione intensa su viso, corpo e mani;

Crema Corpo Nutriente (75ml): idrata e nutre in profondità, rendendo la pelle morbida e vellutata;

Struccante Occhi Doppia Azione (125ml): rimuove efficacemente persino il make-up waterproof, lasciando la pelle morbida e pulita;

Deo Roll-on Dry Comfort (25ml): deodorante con durata fino a 48 ore;

Deo Roll-on Black & White Invisible Original (50ml): garantisce una protezione efficace contro odori e aloni, ma delicato sulla pelle;

Acqua Micellare Delicata (100ml): deterge e strucca in maniera delicata viso e occhi;

Crema Mani Nutriente (30ml): nutre intensamente e ripara le mani più screpolate;

Soft (50ml): crema idratante leggera per viso, mani e corpo. Ideale per l’uso quotidiano;

Labello Original (4,8g): il classico balsamo labbra che protegge e idrata a lungo;

Labello Cherry shine: idrata, ma con un tocco di colore ciliegia ed una brillantezza naturale;

Maschera in Tessuto Q10 Energy (1 pz): regala luminosità e freschezza alla pelle affaticata;

Soft Tubo (75ml): versione in tubo della classica crema Soft, utile e pratica da portare sempre con sé;

Cellular Expert Filler Siero Viso Acido Ialuronico Rimpolpante (15ml): idrata intensamente e rimpolpa visibilmente la pelle del viso;

NIVEA SUN Protect & Hydrate SPF 50 Formato Viaggio(100ml): crema solare idratante ad alta protezione, formato viaggio;

Maschera Viso Anti-Rughe Q10 Power(2×7,5ml): aiuta a ridurre le rughe e a rassodare il tono della pelle;

Maschera in Tessuto Cellular Expert Lift: trattamento ad effetto lifting immediato, che ridefinisce i contorni del viso;

Labello BlackBerry Shine: balsamo labbra violaceo, per un delicato tocco di colore ed un effetto luminoso;

Crema Corpo Burro di Karitè: formula ricca e nutriente per una pelle sempre morbida e vellutata;

Doccia Creme Soft mini: gel doccia cremoso per nutrire e ammorbidire la pelle;

Spugna Doccia: morbida e delicata per una pulizia profonda;

Bracciale dei desideri: un piccolo portafortuna per il Natale;

Specchietto in legno: pratico e compatto, è perfetto da infilare in borsetta;

Elastico per capelli: resistente e anti-strappo;

Molletta capelli: per raccogliere la chioma durante la skincare o il make-up

Perché sceglierlo?

E, qualora la sfilza di incredibili chicche appena elencate ancora non bastasse a convincere, eccoti un altro buon motivo per acquistare il Calendario: i prodotti Nivea sono sinonimo di qualità indiscussa, e fanno parte della quotidianità di ognuno di noi sin dall’infanzia. Un dono nostalgico e pensato, che nessuno al mondo potrebbe non apprezzare.

Amazon

Acquista qui il Calendario Nivea 2025