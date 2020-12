Toni Capuozzo: io non racconto la guerra, racconto la vita.

Quando ho intervistato Toni Capuozzo non sapevo quanto sarebbe durata la nostra chiacchierata, ma più andavo avanti con le domande, più mi accorgevo che ogni risposta conteneva storie, aneddoti, spaccati di vita e di guerra, che non sarei riuscita a contenere in una sola intervista, che ci sarebbero volute due puntate. Sono entrata nel suo mondo, ho guardato la vita attraverso i suoi occhi, ha cambiato la visione che avevo di alcuni conflitti, ed ha detto delle frasi che andrebbero riportate nei libri di storia, e nei manuali del giornalismo, la ricerca della verità e soprattutto dell’obiettività, i suoi principi.

Un professionista come lui che dice “Penso che nessuno mi abbia mai visto in televisione, se non per caso, con giubbetto antiproiettile ed elmetto, perché ogni volta che dovevo fare un live li toglievo, li appoggiavo di lato, perché non volevo dar l’idea che la notizia fosse “ecco Capuozzo in prima linea”, no la notizia era quella che stavo per raccontare, la notizia non potevo essere io.” ti fa capire la grandezza di quest’uomo. Ma è stato questo suo modo di raccontare la vita e la morte a fare la differenza, il rispetto per tutte le persone cadute in guerra, di qualunque etnia fossero, che appartenessero ai vinti o ai vincitori, ha insegnato, e lo fa ancora, la differenza tra chi cerca la verità perché lo deve a se stesso, e chi si ferma dove gli altri gli chiedono di farlo, perché alla fine come dice lui: “Molta gente ha continuato a veder tutto il bene da una parte e tutto il male da un’altra, sono posti in cui nessuno è innocente, la guerra è una brutta “merda” da cui nessuno esce pulito, altrimenti racconti solo una parte. E quella parte non potrà essere tutta la storia. E se ad una storia manca una parte, quello che ne scaturisce non sarà mai la verità.”

In esclusiva la seconda parte della sua intervista.

Si dice che ai corrispondenti di guerra, una volta finita l’emergenza, la paura, manchi raccontare quel tipo di storie, sempre in bilico tra l’adrenalina e la voglia di far vedere quello che realmente accade, è così? Questo è stato il motivo per cui ho sempre cercato di raccontare altre storie, quello di disintossicarmi, non avrei mai voluto essere uno di quelli che se non aveva una guerra da raccontare andava in down, per alcuni diventa una droga, io ho sempre usato il metadone della cronaca normale. Ho seguito anche l’attentato alla stazione di Bologna, terremoti, perché quando devi raccontare l’Afganistan, o la Syria lo devi raccontare a quelle persone che magari vivono in un prefabbricato, che hanno un problema di criminalità organizzata, non devi perdere il contatto con le persone alle quali vuoi narrare una storia, devi continuare a parlare la loro lingua, a tradurre nella loro lingua, se vuoi provare a spiegargli cosa accade in posti lontani. Faccio un esempio, quest’anno le richieste di beneficienza che mi arrivano da paesi lontani, le trovo particolarmente stonate, direi fuori fuoco, forse sono campagne organizzate da tempo, ma chiedere aiuto ad un paese che è attanagliato dai timori e dai problemi del Covid, le trovo disallineate da quello che è lo stato reale delle cose. Sono certo che il richiamo alla bontà, semel in anno, funzionerà meno, perché in questo 2020 siamo i primi ad avere un sacco di problemi, forse chi organizza queste raccolte doveva formularle in maniera diversa, immedesimarsi in chi li avrebbe ascoltate. Perché io se dovessi dare degli aiuti da normale cittadino, li darei a chi sta perdendo il lavoro, a chi ha la famiglia da mantenere, e questo non è un problema di razzismo, è un problema di attinenza alla realtà, devo rapportarmi alla situazione in Italia, dove c’è gente che non ha nemmeno i soldi per comprarsi una mascherina, ci sono quelli che si permettono il lusso di non indossarla per sfizio, per moda, e poi ci sono quelli che proprio non hanno i soldi per comprarsela. Stai parlando ad Italiani, non ad un pubblico che è sempre uguale a se stesso, per coinvolgere le persone devi parlare la loro lingua, mettersi nei loro panni, provare le loro emozioni, allora stai certo che ti ascolteranno.