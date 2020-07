Siria: “Questi sono i loro centri estivi, queste le loro piscine...

editato in: da

Muhammad, il 14enne che documenta l’orrore in Siria e chiede attenzione

Ogni tanto è utile ricordare. Ricordare che nonostante tutto, nonostante il lockdown, la paura, i disagi, l’incertezza per i mesi a venire, viviamo comunque sempre nella parte fortunata del mondo. Ricordare che i nostri figli hanno tutto: l’estate bella, le vacanze, i centri estivi, i tuffi, le risate, i giochi con gli amici, le scampagnate con i genitori, la possibilità di buttarsi nel mare o in piscina per rinfrescarsi o di riposarsi al fresco del condizionatore o dei ventilatori nelle ore più calde.

Ricordarselo sempre, anche quando ci sembra di vivere nel disagio o nelle difficoltà, perché il vero disagio è altro. E se non ce lo ricordiamo, troppo presi dai noi stessi e dalle nostre paure, ci pensa Muhammad Najem, 16 enne siriano che da quando ne ha 14 documenta sui social l’orrore in Siria e la vita degli sfollati.

Chiedendo la doverosa attenzione del mondo. Chiedendo di ricordare, sempre.

L’ultimo post di Muhammad, pubblicato l’8 luglio, mostra quelli che sono “i centri estivi”, le “piscine” per gli sfollati siriani. I bambini cercano refrigerio dai 50 gradi costanti, causa di mal di testa insopportabili e malori, immergendosi in bacinelle o improvvisando piscine gonfiabili tra le macerie. O addirittura convertendo ad uso piscina camioncini militari.

E scrive :